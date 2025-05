PSOE-A apremia a la Junta a "ponerse las pilas" para evitar "otro verano negro" en Andalucía con el virus del Nilo

AZNALCÁZAR (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE-A ha realizado este jueves un llamamiento a la Junta de Andalucía a "ponerse las pilas" para trabajar en la prevención de casos de contagio de la Fiebre del Nilo Occidental para evitar "otro verano negro" en Andalucía.

Así lo ha reclamado el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en una atención a medios antes de reunirse en el municipio sevillano de Aznalcázar con alcaldes y portavoces socialistas de ayuntamientos de las provincias de Sevilla y Huelva para analizar el "problema de salud pública" del virus del Nilo, que es de "gran magnitud", según ha remarcado.

Alejandro Moyano ha sostenido que la Junta no está afrontando este problema, y "parece que no es un problema que al Gobierno autonómico le importe", pese a ser "serio y grave", según ha incidido para poner de relieve en ese punto que el año pasado "fallecieron once personas en Andalucía" por "la picadura del mosquito que transmite el virus del Nilo".

El representante socialista ha agregado que ya este año los expertos han alertado de que, "con las precipitaciones y las temperaturas que ha habido, la proliferación del mosquito es mucho mayor", y "más de la mitad de los municipios andaluces está en riesgo alto o medio por el virus del Nilo".

"Si esto no es un problema de salud pública, ¿qué lo es para el Gobierno de Moreno?", se ha preguntado el representante socialista, que ha acusado también a la Junta de endosarle "un marrón" a los alcaldes de los municipios en riesgo por este tema para que sean ellos "quienes lo solucionen", y además con sus propios fondos, "con recursos propios, cuando es una competencia en exclusiva de la Junta de Andalucía", según ha advertido.

"Vienen semanas muy complicadas, y si queremos que la Junta de Andalucía se ponga las pilas, tenemos que poner la voz en la calle, y el altavoz es el PSOE, que está al lado de la gente", ha declarado Alejandro Moyano, que por ello ha instado al Gobierno andaluz y a su presidente a que "se pongan las pilas, se arremanguen, y que se pongan a trabajar de verdad, porque este problema del mosquito del virus del Nilo nos va a afectar a todos y es un problema serio", porque "tristemente mata".

"Si no queremos otro verano negro, la Junta de Andalucía se tiene que poner las pilas y trabajar ya", ha enfatizado Alejandro Moyano, que en ese punto ha reivindicado la labor de la Diputación Provincial de Sevilla, gobernada por el PSOE, que "ha puesto seis millones de euros para paliar el problema del mosquito del Nilo en 15 municipios colindantes al Bajo Guadalquivir", y ha contrapuesto esa cifra con la de "1,2 millón de euros que ha propuesto la Junta para toda Andalucía".

Moyano ha querido dejar claro que desde el PSOE-A no se van a "quedar callados", porque "no queremos un verano negro", sino uno "tranquilo con políticos que trabajen por esta tierra, y no que estén todo el tiempo confrontando y buscando debates estériles cuando el debate está en la calle, y es que tenemos un problema de salud pública con el mosquito del Nilo, y que la Junta de Andalucía se está lavando las manos y endosándole ese problema a los alcaldes", ha incidido.