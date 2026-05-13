El PSOE apuesta por el apoyo a la industria cultural de la provincia de Granada, "motor estratégico para el desarrollo"

Encuentro del PSOE de Granada con agentes y colectivos de la industria cultural granadina. - PSOE GRANADA

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Paco Cuenca, se ha comprometido a garantizar el apoyo a la industria cultural de la provincia como "pilar esencial de nuestra identidad y motor estratégico para el desarrollo económico y social".

Tras mantener un encuentro con agentes y colectivos del sector cultural granadino, junto a la cabeza de lista al Parlamento andaluz, Olga Manzano, Cuenca ha afirmado que "no solo vale con estar muy orgullosos y disfrutar de la cultura, sino que hay que apoyar a las y los creativos".

"A partir del 17 de mayo, desde el gobierno de la Junta de Andalucía vamos a poner en marcha el reconocimiento de la figura de todas y todos los artistas, de los espacios emergentes y salas, así como de festivales, que crean empleo e identidad", ha señalado.

"Impulsaremos una red de pequeños espacios que el gobierno de Moreno Bonilla se ha ido cargando en los últimos años, queremos que esa identidad cultural esté en cada rincón y en cada espacio de la provincia. Apoyaremos a los festivales y certámenes locales y también al pequeño tejido de artistas que requieren de nuestro respaldo", ha dicho.

El también secretario de Cultura del PSOE-A ha defendido la creación de un plan de apoyo al teatro y la escena, a las letras y todo lo que gira en torno a ellas, a las y los músicos y las salas, así como para el resto de ámbitos y creadores culturales que, "a diario, generan expresión y espacios de reflexión e identidad para Granada".

"Más allá de un espacio de ocio y recreación, apostamos por una cultura pública, democrática, inclusiva y accesible, que garantice el derecho efectivo de toda la ciudadanía a participar en la vida cultural, con independencia de su lugar de residencia, de su nivel de renta o sus capacidades. Un espacio que, a su vez, reúne a miles de personas que día a día se ganan la vida", ha subrayado.

A juicio de Cuenca, todo esto "hoy se ve amenazado por una ola de retroceso, simplificación, uniformidad cultural y asfixia de recursos, tanto a nivel global como en Andalucía".

Frente a ello, en el PSOE "tenemos una ambición clara: proteger y poner en valor nuestro patrimonio, al tiempo que impulsamos la creación contemporánea, conectamos con los nuevos lenguajes culturales y artísticos y fortalecemos un tejido cultural e industrial sólido, innovador y sostenible".

Cuenca ha indicado que el proyecto que lidera María Jesús Montero cuenta con propuestas que "parten de una visión estratégica integral, basada en el diálogo permanente con el sector, la planificación a largo plazo y una apuesta decidida por la inversión pública, como garantía de empleo cultural digno, estable y de calidad, y del acceso universal a la cultura".

"Queremos que Andalucía y Granada sean un territorio referente en políticas culturales, que supere modelos fragmentados y reactivos y avancen hacia un proyecto cultural coherente, ambicioso y construido de la mano de las y los profesionales y agentes culturales que permita reforzar aún más la candidatura de la Capitalidad Cultural Europea para 2031", ha expuesto.

El socialista ha enumerado medidas como potenciar el Centro Federico García Lorca como un espacio más abierto a actividades culturales relacionadas con la literatura o las librerías de barrio, la construcción o habilitación de 200 nuevos locales públicos de ensayo en ciudades y pueblos que asegure espacios públicos dignos para la creación cultural y el talento, la puesta en marcha de un Plan de Cultura de Proximidad para llevar programación estable y de calidad a todos los municipios, especialmente a zonas rurales y barrios periféricos.

"Llevaremos a cabo programas de internacionalización cultural, como las ayudas o giras del flamenco, y recuperaremos y ampliaremos las líneas de apoyo al sector con nuevas órdenes de ayuda, incluyendo las ayudas a festivales y a giras artísticas; crearemos nuevos espacios de exhibición y promoción para nuestros artistas o estableceremos un banco de proyectos para artistas emergentes y crearemos una comisión de expertos para regular la adquisición de obras de arte", ha indicado.

El PSOE también se compromete a lanzar un Plan Plurianual de Inversión Cultural para garantizar a todos los municipios las infraestructuras culturales necesarias, con criterios de equilibrio territorial, cooperación institucional y financiación estable.