El PSOE-A apunta a Juanma Moreno como el "colaborador necesario" para "tapar la podredumbre" del PP en Almería

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha sido el colaborador necesario para tapar la podredumbre del Partido Popular en Almería". Así, ha señalado que el presidente andaluz ha permitido que "personas investigadas en el caso Mascarillas fuesen en las listas electorales y que ocuparan cargos institucionales".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el secretario de Organización almeriense ha lamentado este domingo, seis días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) destapara el "mayor caso de corrupción del PP de Almería", la "falta de respuesta" del líder andaluz, y ha asegurado que "ni da explicaciones ni pide disculpas ni es contundente".

De esta forma, el socialista ha puesto el foco en la situación de los alcaldes de Fines y Tíjola, quienes continúan en sus cargos pese a la investigación en curso, y ha señalado que "es inaceptable que estas dos personas implicadas, a las que se le acusa de posibles delitos muy graves, sigan gestionando los caudales públicos de sus municipios".

En relación, Ayala ha concretado los hechos que rodean a ambos regidores, puesto que "uno fue detenido y puesto en libertad con cargos y medidas cautelares", y el otro, "llamado a declarar por su vinculación a empresas que están siendo investigadas".

El secretario ha sido "especialmente duro" al referirse al alcalde de Fines, quien "ha pasado directamente de los calabozos a su despacho en el Ayuntamiento", y ha precisado que se trata de un regidor al que "la UCO cazó con casi 120.000 euros en efectivo, llevados y escondidos en la funda de una almohada".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el caso del alcalde de Tíjola, quien además ostenta "altas responsabilidades en la Diputación Provincial como titular del área de captación de fondos europeos".

Por ello, el portavoz socialista ha instado a Juanma Moreno a pasar "de las palabras a los hechos", y ha considerado que existe un "pacto de silencio" sellado por el PP andaluz ante cuestiones sobre el por qué de las dimisiones del presidente y vicepresidente de la Diputación y la incertidumbre de la misma determinación en los dos alcaldes.

Para finalizar, ha concretado que desde su formación quieren conocer "qué ha ocurrido en el seno de nuestras instituciones y con el dinero que debía estar destinado a la mejor calidad de vida de los almerienses", y ha reiterado que la gestión de esta crisis demuestra que el presidente de la Junta "tapa desde hace años y justifica los casos de corrupción de su partido".