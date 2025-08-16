PSOE-A apunta a Moreno como "culpable" de la "precaria" situación de jóvenes andaluces: "No hay propuestas para mejorar"

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Verónica Pérez ha apuntado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como "principal culpable" de la "precaria" situación que viven los jóvenes en Andalucía, ante la que Moreno Bonilla "no ha hecho nada". "No hay apuesta política, ni una sola propuesta ni iniciativa para mejorar su vida", ha criticado.

Pérez ha lamentado en una nota de prensa que, según el último informe del Consejo de la Juventud publicado esta semana, "tan solo 12 de cada 100 jóvenes andaluces de entre 16 y 29 años puedan emanciparse, registrando el segundo peor dato de España tras Castilla y León".

Los "desalentadores" datos de este informe confirman que "desde que Moreno es presidente de la Junta la vida de juventud andaluza ha empeorado". "Tienen talento, capacidad y formación, y necesitan también tener la garantía de un futuro mejor, y para eso se necesita apuesta política que, en estos momentos, Moreno Bonilla no está dándoles", ha criticado la diputada socialista.

Las causas de la baja tasa de emancipación se sitúan, según el Consejo de la Juventud, en el "abusivo precio de la vivienda o en las precarias situaciones laborales de los jóvenes andaluces", que son quienes "peores condiciones sufren de toda España", ha apostillado.

En este sentido, la socialista ha señalado que el presidente es el "principal causante" de que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Andalucía "tengan un coste de hasta 350.000 euros, siendo inaccesibles para la mayoría de la juventud andaluza" por las "precarias condiciones laborales que sufren".

En contraposición, Verónica Pérez ha destacado la "decidida apuesta" del PSOE de Andalucía para que los "jóvenes andaluces tengan un futuro mejor", y ha recordado que llevan años exigiendo a la Junta de Andalucía "un plan integral prioritaria para ofrecer a la juventud oportunidades en su tierra, con más y mejor formación, empleos de calidad y viviendas asequibles".