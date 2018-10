PSOE asegura que pondrá en marcha el tranvía de Jaén "por responsabilidad" y "sin complejos"

Publicado 30/10/2018 14:45:41 CET

JAÉN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, ha aseverado que pondrá marcha el tranvía en mayo, si gobierna tras las elecciones municipales, "por responsabilidad y sin complejos".

"Los últimos acontecimientos han dejado claro que con este alcalde --Javier Márquez-- y este equipo de gobierno del PP no va a haber tranvía", ha afirmado este martes en rueda de prensa ante los nuevos desencuentros surgidos entre Ayuntamiento y Junta con respecto a este sistema de transporte, que sigue en cocheras tras su implantación en 2011.

A su juicio, el regidor "ha dejado pasar los meses desde que se alcanzara el acuerdo a tres bandas" el pasado mayo, con la implicación también de la Diputación junto a las administraciones local y autonómica.

Millán ha destacado que la Junta ha puesto "toda la carne en el asador", asumiendo el 75 por ciento de los costes de su puesta en marcha, el PSOE pidió que se asumiera la explotación directa por el Gobierno andaluz "y en un contexto en el que todo parecía ir bien el alcalde tenía que haber volado a ponerlo en funcionamiento".

"La actitud del PP de dejar pasar el tiempo y este último giro con el recurso contra la declaración de interés metropolitano demuestran que este alcalde, como el anterior, tampoco quiere subirse al tranvía", ha afirmado.

Ha considerado que se trata de elegir si lo que se quiere primar es el interés general o el político. Al hilo, ha resaltado que "el PSOE no tiene complejos con el tranvía y ha recogido la sensibilidad de vecinos y empresarios, especialmente los comerciantes del centro, que esperan como agua de mayo que funcione". También ha recordado que hay inversiones previstas, como los 16 millones de los fondos europeos DUSI, que "pivotan sobre el tranvía para su ejecución".

RECURSO

Por otro lado, el dirigente socialista se ha mostrado sorprendido de que Márquez y el PP "no digan ni mú" sobre recurso que Castillo, empresa concesionaria del transporte urbano, ha interpuesto contra la declaración de interés metropolitano del tranvía por parte de la Junta.

Tras apuntar en que "el propio Ayuntamiento venía pidiendo desde hace tiempo esta declaración" y "es el principal interesado", ha añadido que "no se explica que en las declaraciones que se han hecho estos días no se pronuncien sobre este asunto".

"Y que no haya ni inquietud ni preocupación con un recurso que además viene de su propia concesionaria, una empresa que presta un servicio que nos cuesta un millón de euros al año sin que se auditen sus cuentas. El silencio es muy elocuente", ha manifestado.

Para Millán, "las cosas no pasan porque sí y más si hace siete años quienes pararon el tranvía fueron los mismos protagonistas que ahora, el PP y Castillo". Al respecto ha lamentado la "indecente la instrumentalización política de este asunto", punto en el que ha indicado que "no puede ser que se consienta la adulteración de los servicios públicos para ponerlos al servicio de interés político y no de la gente de Jaén".

Por ello, ha solicitado a Márquez que, si de verdad está concernido "y no es la mano que mece la cuna" en esta situación, ponga los servicios jurídicos del Ayuntamiento para estudiar la personación en el recurso en pro de la defensa del interés general y del lado de la Junta.

Igualmente, ha aludido a la "contradicción" del alcalde, "que reclama el coste de los vagones a la Junta pero no se cuestiona si la subvención que entrega a Castillo debería estar sometida a auditoría pública".

"El servicio de transporte urbano es deficiente, Márquez se niega a clarificar las cuentas a pesar de haber acuerdos plenarios en este sentido e incluso dos peticiones de información por parte del Defensor del Pueblo Andaluz", ha apostillado.

COMISIÓN

Así las cosas, ha anunciado que el grupo municipal socialista pedirá una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Control de Empresas Concesionarias para que "el PP dé explicaciones de esta situación", insistiendo en la importancia de auditar las cuentas.

Además, Millán ha exigido que se revise el cumplimiento de las condiciones del contrato de transporte público para evaluar si procede o no seguir con los servicios de la empresa o rescatar la concesión en caso contrario.

"Queremos saber cuánto nos cuesta el servicio. Que un alcalde no defienda los intereses de los vecinos y, además, vaya de la mano de esta empresa contra el tranvía es terrible e indecente", ha concluido el secretario general del PSOE de la capital.