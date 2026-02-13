PSOE-A avanza que el Gobierno aprobará el martes una "importante" reducción de peonadas como ayuda tras el temporal

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha avanzado y valorado este viernes que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 17 de febrero, dentro del decreto de ayudas para damnificados por las borrascas de las últimas semanas, una "importante" reducción de peonadas para acceder al subsidio agrario y a la renta agraria, que servirá de "ayuda" para el campo andaluz que se ha visto afectado por estos temporales.

Así lo ha puesto de relieve el portavoz socialista en unas declaraciones a los medios de comunicación difundidas este viernes, en las que ha valorado esta reducción de peonadas que aprobará el Gobierno "para apoyar a trabajadores andaluces afectados por la cadena de temporales en su actividad en el campo".

Francisco Cuenca ha resaltado que el PSOE y el Gobierno de España "comprometieron desde el primer día su apoyo y ayuda total a Andalucía tras el temporal, y dicho y hecho".

En esa línea, el portavoz socialista ha defendido que esa reducción de peonadas es "una ayuda vital para el campo andaluz, para nuestros agricultores y agricultoras, que tan duramente han sido dañados por el temporal, y que deben saber que no están solos, que el PSOE y el Gobierno de España están a su lado", según ha remachado Francisco Cuenca.