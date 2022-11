PSOE-A avanza sin "negociación técnica" con Junta a una enmienda a totalidad al Presupuesto, "que va a ser de rodillo"

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha explicado este lunes en rueda de prensa que su partido se encamina hacia la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2023, cuyo plazo acaba este viernes, tras advertir de que si "en los próximos días no hay voluntad, una llamada, una mesa de negociación técnica, registraremos la enmienda a totalidad".

"Es una pena, más allá de que no necesite los votos", ha proseguido explicando Espadas sobre el ánimo negociador de la Junta, quien ha advertido sobre cómo se tramita el Presupuesto, "el primero de mayoría absoluta", del que ha avanzado que "va a ser de rodillo, de imposición" por cuanto ha apreciado que "no se está dispuesto a enmendar con propuestas de los grupos de la oposición".

El líder de los socialistas andaluces ha considerado que "el PP cuando tiene votos suficientes le sobra el diálogo, la moderación y la voluntad de acuerdo" para apuntar que "tomamos nota de esa voluntad que no se ha reflejado en nada" tras explicar "la reunión muy breve" con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y lamentar que a partir de ahí esperaba "una reunión de carácter técnico para escuchar las propuestas del PSOE y no ha sido así".

"No ha habido reuniones para negociar el Presupuesto, no hemos sido convocados", ha reiterado Espadas, quien ha desligado estos encuentros de la reunión que mantuvo el viernes de la semana pasada con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que fue para abordar aspectos de la financiación municipal.

En su análisis de las cuentas de la Junta de Andalucía para 2023, el secretario general del PSOE ha planteado que éstas "se asientan sobre dos grandes pilares", entre los que ha mencionado "cómo gestionar la rcaudación extra como consecuencia de la inflación" y que se trata "del mejor Presupuesto posible de ingresos de fondos europeos y del Gobierno de España".

Tras poner de manifiesto que con ese incremento de los ingresos fiscales asociado al repunte de precios "esa sobrerecaudación no se dirige a las familias, a los autónomos, a mejorar la calidad de los servicios públicos" y que la gestión de los fondos europeos no llega a un 18% de media de ejecución presupuestaria, junto con el hecho de que ha retratado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "un agente activo en poner palos en la rueda en Bruselas, donde fue a decir que no se fiaran del Gobierno de España para la gestión de los fondos", Espadas ha colegido que "estas dos ideas justifican la enmienda a la totalidad".

Espadas ha añadido a la recriminación de la ausencia de un plan de recursos para las familias un aumento del gasto corriente de 1.294 millones, que ha situado en cuatro conceptos de los cuales la Junta de Andalucía "aún no ha dado explicación" y que son: un aumento de 607 millones de euros de deuda en comparación con 2018; un incremento del gasto corriente de la Administración General de la Junta de Andalucía de un 88%, que son 600 millones; una subida del 25% del programa de Alta Dirección, que son 38 millones; y 43 millones más en Comunicación Social, un 29% más.

El líder del PSOE andaluz ha lamentado que, pese a la abundancia de recursos presupuestarios europeos, de manera que "la buena noticia es que llegan fondos europeos" ese hecho contrasta "con lo mal que lo gestiona" el Gobierno andaluz, para censurar entonces a Moreno porque "no ha dado muestras de centrarse en lo importante, si no en cómo fastidia la llegada de fondos europeos".

Espadas ha rechazado que la bajada de impuestos que acomete la Junta de Andalucía "sea para recaudar más, esto es falso" para precisar seguidamente que "como todas las comunidades autónomas y el Gobierno ha sido por la inflación", y lamentar que "Moreno Bonilla ha dejado de recaudar por bajadas a las grandes fortunas en torno a 900 millones de euros que Andalucía ya no ingresa", cantidad que ha sumado al incremento de 1.200 millones en el gasto corriente para apuntar que se trata "del cóctel perfecto" para que no haya más recursos en sanidad, educación y dependencia.