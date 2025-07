PSOE-A avisa a Moreno que debería "dimitir por tener a un exconsejero imputado" aplicando su "vara de medir" con Sánchez

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que debería "dimitir por tener a un exconsejero imputado" --en alusión a Alberto García Valera, que fue el primer consejero de Hacienda del Gobierno del PP-A en enero de 2019, y que está investigado en la causa que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro-- si aplica la misma "vara de medir" que emplea con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

María Márquez ha aludido al 'caso Montoro' en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde ha aprovechado su debate con el presidente de la Junta para recordar unas declaraciones elogiosas que Moreno realizó de Cristóbal Montoro, y para señalar al también líder del PP-A que Andalucía se vio "agraviada" en la etapa de aquel como ministro de Hacienda.

María Márquez ha subrayado que Moreno consideraba "sagaz" y un "amigo" a Cristóbal Montoro, y al respecto ha comentado con ironía que "sagaz" sí que era el exministro "para hacer leyes a medida para unas empresas que casualmente son las mismas que terminan contratando con el que ha hecho la ley".

Además, la portavoz socialista ha subrayado a Moreno que "su amigo" Montoro "fue el que le recomendó a sus dos consejeros de Hacienda" primeros --Alberto García Valera y Juan Bravo--, que "cobraban sobresueldos" y "uno de ellos" --en referencia al primero-- está "imputado", según ha remarcado.

En ese punto, la representante del PSOE-A ha señalado a Moreno que si considera que Pedro Sánchez "tiene que dimitir por tener un exministro imputado", él debería hacer lo mismo "por tener a un exconsejero imputado", y en esa línea ha criticado la "doble vara de medir" del presidente de la Junta y su "hipocresía", porque "ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio", le ha afeado antes de espetarle también que "cada día se le cae más la careta".

La portavoz socialista ha iniciado su intervención aludiendo a lo sucedido en el Pleno anterior, cuando Moreno renunció a completar su último turno de palabra en la sesión de control molesto por el comportamiento de los diputados del Grupo Socialista, a quienes acusó de seguir una orden de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, para "embarrar" los plenos.

ALUSIONES AL PLENO ANTERIOR

Así, María Márquez ha comenzado preguntando a Moreno si este jueves se iba a quedar o se iba a ir del Pleno. "Lo digo por organizarnos", le ha advertido con ironía la portavoz socialista, que ha reprochado al presidente que, "al margen del teatro que hizo, haciéndose el 'ofendidito', todo el mundo sabe que se fue" del Pleno "porque no quiso dar la cara ni dar explicaciones sobre el alcalde de Algeciras" (Cádiz), José Ignacio Landaluce, que "sigue en su puesto de manera impresentable", según ha criticado la también vicesecretaria general del PSOE-A.

Márquez ha trasladado a Moreno que, "cuando no le guste lo que le decimos, no puede actuar como un niño que pierde y se lleva" el juego de mesa, porque el Parlamento de Andalucía "no es el recreo", le ha remarcado antes de afear, además, el "show" que los diputados 'populares' "montan en Madrid" durante los debates con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Dicho esto, la portavoz socialista ha avisado a Moreno de que, "por más que le moleste lo que le contemos en este Parlamento", desde el PSOE-A van a "seguir trayendo los problemas de los andaluces, porque no nos vamos a quedar 'calladitas', como nos dijo el presidente de este Parlamento", Jesús Aguirre, según ha abundado María Márquez.

"No nos vamos a quedar calladas y vamos a traer la voz de los andaluces al Parlamento", ha incidido la portavoz del Grupo Socialista, quien ha recordado que el de esta semana es "el último Pleno" de la Cámara andaluza antes del paréntesis vacacional de agosto, por lo que ha aprovechado para poner "notas" al presidente de la Junta.

MORENO, "MATRÍCULA DE HONOR EN POSE Y POSTUREO"

María Márquez ha puesto a Moreno "muy buenas notas y sobresaliente en confrontación con el Gobierno de España, en desvío de dinero a la sanidad privada, en falsificación de facturas con dinero público, en manipulación de instituciones, y matrícula de honor en pose y postureo".

"Ahí se supera cada día", pero "suspende en las cosas del comer de los andaluces, en lo que le interesa a la gente de esta tierra, y tiene un cero patatero en la defensa de la sanidad pública de Andalucía", ha espetado la portavoz socialista al presidente de la Junta.

Moreno, por su parte, ha replicado a Márquez que él no acude al Parlamento "a insultarla", y que esa es "la diferencia" entre ella y él, y ha afeado que los socialistas le llaman "cobarde" y otras cosas, pero él no va a la Cámara a insultar a la portavoz del Grupo Socialista. "Allá usted con su camino", le ha trasladado el presidente de la Junta a la vicesecretaria general del PSOE-A.