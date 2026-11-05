El PSOE avisa que los "recortes" de PP y Vox para agricultura tendrán "consecuencias directas para Córdoba"

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández ha criticado este jueves "el recorte de 356,5 millones de euros (-19%) en las políticas de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural contemplado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027" que ha aprobado el Gobierno andaluz de PP y Vox, tendrá "consecuencias directas para provincias como Córdoba, donde el sector agrario constituye uno de los principales motores económicos".

De hecho, según ha informado el PSOE en una nota, Fernández ha recordado que "la provincia cuenta con una previsión de producción de 339.700 toneladas de aceite de oliva para la campaña 2026/2027, siendo la segunda productora andaluza".

Entre las partidas más afectadas, la parlamentaria socialista ha destacado "la reducción del 54,2% en los fondos para mejorar la producción agrícola y ganadera, que pasan de 372 a 170 millones de euros", junto al "descenso de casi un 40% en desarrollo rural, y la caída del 33% en las ayudas a la industria agroalimentaria".

"No se puede presumir de defender el campo andaluz mientras se recortan los recursos que necesitan nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas y pequeñas industrias agroalimentarias. Córdoba necesita inversiones, modernización de las explotaciones y apoyo para garantizar el futuro de nuestro olivar", ha señalado.

Junto a ello, Fernández ha reclamado un "mayor compromiso con las infraestructuras hidráulicas y las comunidades de regantes", recordando que, "a 30 de septiembre, la ejecución del programa del agua apenas alcanzaba el 21,5%, mientras que la inversión real se situaba en el 17%", en cuanto a la ejecución del presupuesto de la Junta de Andalucía correspondiente a este año.

Ante ello, Fernández ha exigido al Gobierno andaluz de PP y Vox que preside Juanma Moreno "que explique cómo piensa garantizar la continuidad de las ayudas y los programas afectados por estos recortes, y que aclare qué medidas adoptará para que agricultores, ganaderos y municipios rurales no sean los perjudicados por esta reducción presupuestaria".

"El campo andaluz no necesita más anuncios ni discursos. Necesita presupuesto, ayudas, inversiones y políticas que permitan a nuestros agricultores y ganaderos seguir viviendo de su trabajo y manteniendo vivos nuestros pueblos", ha concluido.