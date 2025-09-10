PSOE-A califica de "burla" la Ley de Vivienda que la Junta envía al Parlamento: "Moreno Bonilla vive en Bonillalandia"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha defendido este miércoles, ante de la aprobación en el Consejo de Gobierno del anteproyecto de ley de Vivienda de Andalucía para su remisión a la Cámara autonómica, el pronunciamiento de algunos agentes sociales para coincidir con éstos en que se trata de "burla, una fachada, no sirve para nada", al tiempo que ha sostenido que el presidente de la Junta de Andalucía "el señor Moreno Bonilla es que no vive en Andalucía, vive en Bonillalandia".

En rueda de prensa Férriz ha cuestionado que el acto de presentación del anteproyecto que se hizo este martes en el Palacio de San Telmo no no se dejara hablar a los agentes sociales y ha concluido que "ya sabemos por qué no les dejaron hablar" al considerar que se trata de una futura norma que "se ha sacado ahora el señor Moreno Bonilla de la chistera", por cuanto ha enmarcado la presentación de esta iniciativa legal "a poco más de unos meses que llegan las elecciones".

"Se monta un acto para contarnos que él va a ser el salvador de la vivienda en Andalucía", ha seguido afirmando Férriz, quien ha negado esa visión de Moreno para presentarlo como "el enterrador de la vivienda en Andalucía", así como lo ha situado como el responsable de haber "cargado a toda una generación de jóvenes" tras poner de manifiesto "que tenemos los peores datos de España gracias a Moreno Bonilla" al indicar aquí que "tan solo el 12% de los jóvenes puede emanciparse", de manera que el 88% restante deben vivir en casa de sus padres.

Tras cuestionarse "qué ha hecho estos siete años anteriores", Férriz ha asegurado que "la ley de vivienda es la ley de los constructores", afirmación que situado en la crítica de que "solo gobierna para las élites de esta comunidad autónoma", para recordar entonces que en el ámbito de la vivienda "lo único que tenía que gestionar era el Bono Alquiler Joven", con el agravante de que "ni la idea era suya ni el dinero lo ponía él".

"Han estado dos años y todavía no han resuelto todas las ayudas y los jóvenes se han tenido que ir a los tribunales a denunciar a la Junta de Andalucía", ha blandido Férriz como balance de la gestión autonómica de estas ayudas al alquiler transferidas por el Estado, para proclamar que "clama al cielo".

Esa demora en la gestión de una transferencia estatal la ha contrapuesto la portavoz adjunta socialista al hecho de que el Gobierno andaluz "ha tardado dos minutos en ponerse ellos una ayudita de 2.000 euros para pagarse alquileres de vivienda", para inferir de esta iniciativa que "en eso consiste Bonillalandia", por cuanto "la gente anda loca" para encontrar un alquiler, que ha presentado como cuchitriles en pisos compartidos por 500 y 600 euros, mientras que "los consejeros y consejeras tienen 2.000 euros para pagarse un casoplón de lujo en Sevilla".

"Ya podía destinar Moreno Bonilla todas esas ayudas a los jóvenes que tienen que buscar viviendas de alquiler si tanto le preocupa la vivienda", ha proclamado Férriz.

"UNA GRAN CACICADA" CON LAS TITULACIONES DE JAÉN Y GRANADA

También se ha pronunciado la representante socialista por el hecho de que el Consejo de Universidades de ámbito estatal avalara esta martes la impartación de los grados en Ingeniería Biomédica e Inteligencia Artificial por las universidades de Jaén y Granada, respectivamente, que ha situado como "una gran cacida" por parte del Gobierno andaluz su negativa a que ambos centros impartieran en este cursos esas titulaciones y propiciaran con su autorización a universidades privadas que los alumnos andaluces "se tuvieran que ir obligadamente a universidades privadas, que sí tenían los requisitos".

"Los andaluces no cobran los 100.000 euros que cobra el presidente de la Junta", ha dicho Férriz, quien ha considerado que a las familias no les queda otra alternativa que "pedir un préstamo o cursar otro grado", antes de considerar que al Gobierno andaluz "les fastidia que las clases bajas puedan optar a grados punteros" y ha considerado que por "este año perdido tiene que responder alguien".

"No nos vamos a quedar parados mientras Moreno Bonilla arrambla con la universidad pública, con la sanidad pública", ha sostenido Férriz, convencida de que "es obvio que les estorba".