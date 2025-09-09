Moreno presenta la nueva Ley andaluza de Vivienda que prioriza ampliar la oferta: "El intervencionismo no ha funcionado"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado este martes la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que mañana será aprobada por el Consejo de Gobierno y remitida al Parlamento, con la intención de que pueda quedar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura. Una de las prioridades de la nueva norma es ampliar la oferta de viviendas públicas protegidas en venta y en alquiler.

Durante su intervención, el presidente ha admitido que "vamos tarde" a la hora de afrontar el reto de la vivienda porque "llevamos prácticamente una década y media donde no se han hecho las reformas oportunas" y porque a lo largo de estos últimos siete años, desde el Gobierno central se ha practicado "una política que, lejos de solucionar el problema de la vivienda, con los datos en la mano, se ha agravado".

Esta situación lleva a su Gobierno a impulsar una Ley de Vivienda que ponga sobre la mesa "soluciones que sean realistas, sensatas y que estén basadas en la experiencia de estos últimos años", todo ello desde el consenso. "Andalucía tiene un problema, evidentemente, de falta de vivienda, como lo tiene el conjunto de España, y hay una desproporción muy clara entre oferta y demanda", según ha indicado el presidente, quien ha apuntado que en esta comunidad no se han construido las suficientes viviendas durante ya muchos años, lo "cual encarece las que ya hay y las hace prácticamente inaccesibles para muchos de los ciudadanos".

"Es terrible que haya quienes no pueden ascender a un derecho básico y fundamental, que es tener dónde vivir, como es el caso de muchos jóvenes y de familias que aspiran a fundar un hogar, y es doloroso", ha indicado Juanma Moreno, para quien el objetivo fundamental tiene que ser "poner más vivienda en el mercado" y "casar oferta y demanda".

Así, según Juanma Moreno, hay que aumentar la oferta de vivienda para dar opciones a los ciudadanos y evitar que los precios sigan subiendo como han seguido subiendo a lo largo de estos últimos siete años, al tiempo que ha advertido, en alusión al Ejecutivo nacional, de que también se ha podido ver cómo el "intervencionismo no ha funcionado" en este ámbito y, por ello, es bueno que se les dé la oportunidad a otras opciones.

Tras referirse a algunas medidas adoptadas ya por la Junta en materia de vivienda, como el plan de choque para construir 20.000 viviendas VPO en los próximos cinco años o el aval hipotecario que ha permitido que más de 2.000 andaluces hayan podido acceder a su primera vivienda, especialmente jóvenes, Moreno ha indicado que esta nueva ley que será aprobada mañana en el Consejo de Gobierno va a "contribuir a dar una respuesta" que es "seria y efectiva" ante la grave preocupación social por el acceso a la vivienda.

"Se trata de un texto concebido para generar más vivienda protegida en venta y en alquiler en Andalucía, con precios más asequibles", según ha agregado el presidente, apuntando que esta norma va a contribuir tanto a poner los medios y a generar una confianza que es "fundamental también en el acceso a la vivienda, en la promoción y el desarrollo urbanístico" como a establecer las mejores condiciones posibles para que aumente la oferta de vivienda en nuestra tierra.

Ha explicado que una de las cosas que se van a lograr es "que haya más suelo para vivienda protegida y asequible".

En el acto han intervenido la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo; el registrado de la propiedad Manuel Ridruejo, exdecano del Colegio de Registradores de Andalucía Occidental; el alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez; Jorge de Alba, perteneciente a la plataforma juvenil Lideremos, y el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)