PSOE-A califica de "negacionistas y privatizadores" los presupuestos para 2027: "Que barato le ha salido Vox a Moreno"

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento, María Márquez, en una rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha confirmado que su formación presentará una enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos para el 2027 en la comunidad. Unas cuentas que ha calificado como "negacionistas y privatizadoras" por parte del gobierno de coalición entre PP-A y Vox.

"Estamos ante un presupuesto del monopoly, lleno de trampas, de agujeros, de muchos millones de euros que ni siquiera tienen. Unos presupuestos negacionistas, donde se reducen las partidas para el cambio climático, para la ciencia, para la política forestal. Unos presupuestos privatizadores en el ámbito sanitario, como se venía haciendo, y ahora descaradamente en el ámbito educativo", ha explicado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

En este sentido, ha criticado el aumento del gasto en altos cargos frente al descenso de partidas destinadas a agricultura y sostenibilidad.

"Por un sillón, los que venían a mejorar el campo, los que venían a cargarse las paguitas, el resultado es más altos cargos, más paguitas para vivienda, más coches oficiales y menos dinero, casualmente, en agricultura y en todas las competencias. ¡Qué baratito le ha salido el señor Gavira, qué baratita le ha salido la extrema derecha a Moreno Bonilla en este presupuesto!", ha aseverado.

En paralelo, Márquez ha asegurado que las cuentas andaluzas "no recogen ninguna medida real para combatir la inflación, nada para los autónomos, nada para aliviar la cesta de la compra y el esfuerzo económico que hacen todos los días las familias".

"La política de vivienda se sustenta con una inyección del 60% de los fondos que vienen del Gobierno de España, la política de la que habla hoy todo el país. El presupuesto se termina resumiendo en menos inversión, menos ladrillo, menos asfalto, menor inversión en seguridad vial y más deuda para los andaluces", ha explicado.

La portavoz adjunta del grupo socialista ha asegurado que van a defender que los presupuestos para el próximo año incluya indemnizaciones para las víctimas de los cribados del cáncer de mama y el incendio de Los Gallardos (Almería).

"Insisto, vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque nos parece que este no es el presupuesto que merecen los andaluces y las andaluzas menos aún en este momento", ha concluido.

EL PSOE-A PIDE UNA MODIFICACIÓN DEL PLENO POR LA HUELGA

Por otro lado, Márquez ha insistido en solicitar un cambio en el orden del día en el Pleno del Parlamento previsto para el miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas.

"A nosotros nos parece impensable que el Partido Popular no vaya a facilitar que la oposición ejerza su derecho a debatir una enmienda a la totalidad al presupuesto de la Junta de Andalucía. Los andaluces merecen escuchar las dos versiones del presupuesto", ha aseverado.

El grupo parlamentario ha presentado un escrito a la Mesa del Parlamento para se cambie dicho orden del día. "Vamos a intentar agotar todas las vías posibles", ha aseverado al mismo tiempo que ha mostrado su apoyo a la huelga, aunque no ha confirmado si los diputados del PSOE-A no asistirán al Pleno de no cambiarse el orden del día.