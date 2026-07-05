PSOE Cambil (Jaén) elige a Manuel Ángel López como secretario general para "tomar las riendas y recuperar la Alcaldía"

Asamblea del PSOE celebrada en Cambil (Jaén). - PSOE JAÉN

CAMBIL (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La asamblea del PSOE celebrada en Cambil (Jaén) ha aprobado la nueva Comisión Ejecutiva Local y ha designado a Manuel Ángel López como nuevo secretario general del PSOE de Cambil. López fue alcalde de la localidad entre 1991 y 2003, un periodo que se ha descrito como "uno de los periodos de mayor avance y progreso" para el municipio.

"Fue un gran alcalde y vuelve para tomar las riendas del PSOE de Cambil y poner la maquinaria a punto con el objetivo claro de recuperar la Alcaldía", ha destacado la secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, quien ha asistido al cónclave y ha trasladado el apoyo de la dirección provincial socialista, según ha trasladado la formación política en una nota.

López asume la Secretaría General del PSOE de Cambil "con orgullo, con ilusión y con mucha responsabilidad", porque "aquí lo que verdaderamente está en juego es el presente y el futuro del pueblo".

En este sentido, ha explicado que está acompañado por "un equipo de hombres y mujeres comprometidos con Cambil, que tienen experiencia, que conocen el pueblo y que saben lo que necesita para mejorar".

"Por tanto, todos nuestros esfuerzos van a ir dirigidos a potenciar las estructuras de la Agrupación para presentar en los próximos meses la mejor candidatura y el mejor proyecto de futuro para Cambil", ha señalado, y ha detallado que "lo vamos a hacer como sabemos hacerlo en este partido, de la mano de la gente, escuchando a las asociaciones y a los colectivos y atendiendo las demandas de los vecinos".