El PSOE celebra este martes un debate entre los tres candidatos en las primarias del partido para la Alcaldía de Córdoba

Cartel del debate de primarias del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba celebrará este martes, 22 de septiembre, un debate entre los tres candidatos que concurren al proceso de primarias para encabezar la candidatura socialista a la Alcaldía de Córdoba en las elecciones municipales de 2027, Victoria Fernández, Ángel Ortiz y José Antonio Romero.

El encuentro, según ha informado el PSOE en una nota, tendrá lugar a partir de las 19,00 horas en la sede provincial del partido, situada en la avenida del Aeropuerto, y estará abierto exclusivamente a la militancia socialista de la capital.

La cita se plantea como "un ejercicio de participación, transparencia y contraste de proyectos, en el que la militancia podrá conocer de primera mano los diagnósticos, propuestas y modelos de ciudad que defienden las tres candidaturas que han superado el proceso de recogida y validación de avales, de entre el 15% y el 20% de la militancia de las agrupaciones de la capital.

El debate, impulsado y organizado por la dirección provincial del PSOE de Córdoba, se desarrollará a partir de un formato previamente consensuado por los equipos de las tres candidaturas y constará de seis apartados: presentación, cuatro bloques temáticos y despedida y cierre.

En la presentación, cada candidato dispondrá de dos minutos para explicar, en primera persona, por qué y para qué quiere encabezar la lista socialista a la Alcaldía de Córdoba.

A continuación, se desarrollarán cuatro bloques temáticos de 15 minutos cada uno, con cinco minutos de intervención para cada candidato, en los que podrán exponer sus propuestas, interpelar y contrastar sus planteamientos. El orden de apertura y cierre de cada bloque ha sido establecido mediante sorteo con el visto bueno de las tres candidaturas.

El primer bloque llevará por título 'Un selfie de Córdoba: diagnóstico y retos de la ciudad' y "permitirá conocer la visión de cada candidato sobre la situación actual de Córdoba, sus fortalezas y oportunidades, así como los principales problemas y desafíos que debe afrontar la ciudad".

El segundo, denominado 'Córdoba, ante el cambio: respuestas y propuestas socialistas para transformar la ciudad', estará centrado en "las soluciones y propuestas que cada candidatura plantea para construir su proyecto de ciudad".

El tercer bloque, titulado 'Metidos en faena: participación y liderazgos para pasar de la teoría a la práctica', abordará cómo pretende cada candidatura "convertir sus propuestas en acción de gobierno, con qué equipos, liderazgos, participación ciudadana y capacidad de diálogo".

Por último y bajo la denominación de '¿Y tú cómo lo ves? Una pregunta para el compañero/a', el cuarto bloque "permitirá un contraste directo entre los tres aspirantes", pues cada candidato formulará una pregunta a los otros dos para conocer su posición ante cuestiones relevantes para Córdoba y comprobar cómo responden ante planteamientos formulados directamente por sus compañeros.

DOS MINUTOS FINALES

El debate concluirá con una intervención final de dos minutos para cada candidato, en la que Victoria Fernández, Ángel Ortiz y José Antonio Romero podrán dirigirse directamente a la militancia, resumir los principales argumentos de sus respectivas candidaturas y pedir la confianza de los afiliados.

Los tres aspirantes emplazarán también a la militancia a participar en la jornada de votación del próximo sábado 26 de septiembre, cuando los afiliados socialistas de Córdoba capital están llamados a elegir a la persona que encabezará la candidatura del PSOE a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027.

La celebración de este debate se enmarca en un proceso de primarias en el que Victoria Fernández, Ángel Ortiz y José Antonio Romero han acreditado el respaldo necesario de la militancia para concurrir a la votación, después de superar el requisito de avales establecido por las normas del partido.

Con este encuentro, el PSOE de Córdoba pretende ofrecer a su militancia "un espacio para escuchar, contrastar y conocer las distintas propuestas antes de tomar su decisión, reforzando la participación de los afiliados en la elección de la candidatura socialista" para las próximas elecciones municipales.