El PSOE celebra que "miles de jóvenes cordobeses" puedan estudiar "gracias a las becas del Gobierno de Sánchez"

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por Córdoba, María Ángeles Luna, ha celebrado este lunes que "miles de jóvenes cordobeses puedan seguir estudiando gracias a las becas del Gobierno de Pedro Sánchez", pues, merced a la publicación de la nueva convocatoria de becas del Ministerio de Educación para el próximo curso 2025/26, "la provincia de Córdoba volverá a beneficiarse de un sistema de becas más justo, más inclusivo y con más recursos que nunca".

En este sentido y a través de una nota, la senadora socialista ha subrayado que esta convocatoria "viene acompañada de una dotación récord de 2.544 millones de euros, lo que supone más del doble de lo que se invertía en 2018 cuando gobernaba el PP", lo que evidencia que "Pedro Sánchez ha convertido las becas en una prioridad de país", porque, "sin igualdad en el acceso a la educación, no hay igualdad real".

La consecuencia de ello es que "hoy en Córdoba hay miles de jóvenes que pueden seguir formándose gracias al respaldo del Gobierno de España", siendo las becas "la mejor herramienta para romper barreras, combatir desigualdades y construir un futuro en el que la educación dependa del talento y del esfuerzo, y no del bolsillo de las familias".

En Andalucía, según ha señalado Luna, "los datos reflejan con claridad ese compromiso", dado que "en el curso 2023(24 se beneficiaron 118.878 estudiantes andaluces de la convocatoria general (universitarios y no universitarios), con un presupuesto de 272,6 millones de euros", y a esa cifra "se suman los 38.421 beneficiarios andaluces de la línea de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con un importe de 56,6 millones de euros".

En total, "más de 157.000 estudiantes andaluces fueron beneficiarios, lo que convierte a Andalucía en la comunidad autónoma con mayor número de personas becadas" y, según ha subrayado Luna, "esos datos tienen una traslación directa en nuestra provincia", ha recordado Luna, ya que "miles de estudiantes cordobeses acceden cada año a estas ayudas, lo que permite que el lugar donde vivas o los ingresos de tu familia no marquen tu destino".

En particular, Luna ha resaltado "el refuerzo de la beca de residencia, que se incrementa en esta convocatoria hasta los 2.700 euros, después de haber subido ya de 1.600 a 2.500 en años anteriores. Esto supone un alivio para muchas familias del Norte de la provincia, del Guadiato y de Los Pedroches", y también del Sur, "de la Subbética o de la Campiña, cuyos hijos e hijas tienen que desplazarse para estudiar".

La nueva convocatoria también incorpora "mejoras cualitativas", pues tienen "cuantías más altas", de modo que "la beca media ha aumentado un 52% para no universitarios y un 60% para universitarios desde 2018", y también tienen "más equidad", dado que "se igualan las condiciones del alumnado de enseñanzas artísticas superiores con las de los universitarios".

También están dotadas de "más protección", puesto que "se incrementa en un 25% adicional la cuantía fija para estudiantes con discapacidad de entre el 25% y el 65%", y tienen, igualmente, "más sensibilidad", ya que se "flexibilizan los requisitos para víctimas de violencia sexual o de género, equiparando sus derechos a los de los menores". Además, "se consolida el criterio de que las ayudas al alquiler no computen como patrimonio, lo que favorece a muchas familias trabajadoras".

La senadora cordobesa ha contrastado esta política con la actitud del PP en Andalucía, ya que, "mientras el Gobierno de Juanma Moreno no ejecuta las ayudas complementarias a estudiantes o desmantela líneas educativas en entornos rurales, el Gobierno de Pedro Sánchez refuerza las becas, amplía su cobertura y las paga antes. Esa es la diferencia entre gobernar para unos pocos o para la mayoría".