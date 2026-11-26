Archivo - La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, María Ángeles Prieto, en una imagen de archivo. - PSOE GRANADA - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha celebrado la que ha considerado como "rectificación" de la Junta al decidir suprimir el el organismo del Instituto de Salud de Andalucía (ISA) para "reforzar" la Escuela de Salud Pública en Granada (EASP). Los socialistas han lamentado que la Junta haya tardado dos años "en desandar el camino de una decisión errónea que atentaba contra el potencial sanitario de Granada y que ahora presenta como un avance".

La parlamentaria andaluza, Mª Ángeles Prieto, ha criticado que hace dos años, la Junta aprobó una Ley "para liquidar la Escuela Andaluza de Salud Pública y sustituirla por un Instituto de Salud de nueva creación". "Y ahora decide anunciar la extinción del Instituto para reforzar la Escuela. Dos años después, vuelve al punto de partida y presentarlo como mejora", ha censurado Prieto, que ha apuntado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así, Prieto ha dicho que, en 2024, el PSOE "ya advirtió de este error y de sus consecuencias, ya que la Escuela llevaba 40 años trabajando en salud pública y era un centro consolidado, colaborador de la Organización Mundial de la Salud, uno de los ocho que hay en España y el único andaluz".

Y añade que con esta decisión el gobierno andaluz comprometió las aspiraciones de Granada, pues también "estaba en juego la candidatura para alojar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública". "La extinción de la Escuela dejaba a la candidatura de Granada sin su principal aval. Ninguno de estos argumentos sirvió y en 2024, Moreno Bonilla aprobó la ley de extinción de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lo avisamos entonces pero el PP decidió seguir adelante", ha añadido.

Para la parlamentaria regional socialista, esta "rectificación" confirma lo que el PSOE, los trabajadores y muchos científicos nacionales e internacionales defendían, por eso ha pedido además que esta recuperación de la EASP se traduzca en un compromiso con sus profesionales y su capacidad de actuación.