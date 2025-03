El PSOE censura que el PP en la Diputación de Granada "se niegue" a conceder "fondos equitativos" a los ayuntamientos

GRANADA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Granada ha censurado que el PP en esta institución "prime sus intereses y una vez más se niegue a conceder fondos incondicionados a los ayuntamientos de la provincia mediante un reparto justo y equitativo, tal y como demandan los alcaldes".

Según ha recogido el PSOE en una nota, el diputado provincial Ismael Padilla ha calificado de "incomprensible" el voto en contra del PP a la moción promovida por el PSOE en el último pleno de la Diputación que pretendía "proveer de recursos incondicionados a los municipios granadinos, especialmente a los más pequeños".

"El PP se empeña de forma insistente en negarle a los pueblos de nuestra provincia recursos sin ningún tipo de tutelas y requisitos; en lugar de rectificar y escuchar el clamor existente entre las entidades locales, el gobierno de Francisco Rodríguez sigue adelante con esta hoja de ruta antimunicipalista", ha criticado Padilla.

Así, ha cuestionado la postura de los diputados provinciales del PP que, en su condición de alcaldes y concejales, "renuncian a defender los intereses de sus municipios y votan en contra de contar con dinero para las prioridades que estimen conveniente".

"Lo tendrán difícil para explicarle a sus vecinos y vecinas que, por formar parte del gobierno del PP en la Diputación, rechacen la propuesta socialista de contar en sus ayuntamientos con más dinero y sin tutelas", ha apostillado el 'socialista'.

Asimismo, Padilla ha aseverado que esta petición "es de justicia" y ha recordado que el PSOE la ha llevado a pleno en cuatro ocasiones, "encontrándose siempre con la negativa del PP", y afirmando que el equipo de gobierno "deja así claro que su prioridad no es apoyar a los municipios sino mantener el control sobre sus recursos".

Por otro lado, el diputado socialista ha asegurado que "esto va de que los gobiernos locales ganen en libertad de acción y que la ciudadanía cuente con mejores servicios e instalaciones en sus municipios".

"Los alcaldes y alcaldesas ponen mucho empeño y trabajo en sacar adelante proyectos para los que, en algunas ocasiones, no disponen de recursos; si el gobierno del PP en Diputación rectificara, se le podría echar una mano en sus respectivos municipios", ha apuntado.

De esta manera, Padilla ha incidido en la necesidad de "ayudar a los que más lo necesitan y menos posibilidades de financiación tienen" y ha afirmado que con esta medida que plantea el PSOE "se podría resolver la más de treintena de solicitudes que algunos municipios han formulado al presidente Rodríguez para impulsar diferentes actuaciones, que no han podido sacar adelante porque no se han resuelto y no disponen de fondos para ello". "Las y los representantes locales no tendrían la necesidad de recurrir a fondos de cooperación local, si contaran con fondos incondicionados", ha remarcado.

AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Por su parte, la diputada provincial Francisca Santaella ha afeado al PP su "doble rasero" al abordar la problemática que su propia gestión ha generado "al haber dejado sin las ayudas de 2024 a la Coordinadora granadina de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y reducir en un 40 por ciento el presupuesto para este año", según ha explicado el partido.

"El Grupo Socialista llevó al pleno de febrero una moción para buscar soluciones a este problema y el PP votó en contra, a pesar de indicar que va a tratar de solucionar este inconveniente", ha apuntado Santaella, que ha lamentado "la falta de voluntad política" del gobierno del PP en Diputación al respecto.

Finalmente, Santaella ha mostrado su "decepción" con la postura adoptada por la bancada popular, a quien ha reclamado que "pase de las buenas palabras a los hechos y ponga interés para encontrar el encaje oportuno para que estas entidades y colectivos vuelvan a disponer de los recursos que necesitan para desarrollar su labor de cooperación".