PSOE censura que el PP "utilice" la Diputación de Granada para "despreciar" la modernización del aeropuerto

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha censurado que el PP utilice la institución provincial para "despreciar" la inversión que el Gobierno de España destinará a la modernización del aeropuerto Federico García Lorca y ha instado al gobierno de Francisco Rodríguez (PP) a que "ponga todo su empeño" en captar nuevas rutas aéreas.

"En lugar de hacer el ridículo al criticar el compromiso constatable del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la terminal granadina, el gobierno provincial, junto a la Junta de Andalucía, debería colaborar en la promoción turística y en la captación de más conexiones, complementando el esfuerzo inversor ya planificado", ha señalado la diputada provincial del PSOE Remedios Gámez.

Tras censurar la "osadía" del PP al plantear una moción "distorsionadora que no atiende a la verdad" en el pleno de la Diputación contra los 22 millones que el Gobierno de España invertirá en el aeropuerto y votar en contra de la enmienda a la totalidad planteada por el PSOE para "valorar esa apuesta y tratar de que la Diputación y la Junta se sumen, en el marco de sus competencias, al impulso de la terminal; Gámez ha afeado a Francisco Rodríguez y su equipo de gobierno su "exageración para hacer ruido y confrontar con el Ejecutivo estatal".

"Frente a ello, defendemos un discurso basado en datos, planificación y responsabilidad", ha subrayado la socialista que ha lamentado que el PP recurra a comparativas "falaces y a supuestos agravios" para tratar de defender un posicionamiento "demagógico" que no responde a la realidad.

A juicio de Gámez, "el PP intenta con esta iniciativa esconder su nefasta gestión en la Diputación en este ámbito, por su incapacidad para lograr más rutas aéreas mientras que el anterior gobierno socialista consiguió un total de 11 conexiones".

La socialista ha apuntado que "ahora solo hace falta que el PP deje la palabrería y se ponga a trabajar de una vez para que dejen de perderse vuelos y se recuperen las conexiones que existían antes de la pandemia".

"El gobierno de Francisco Rodríguez debería ser más humilde, hacer autocrítica y analizar en qué ha fallado para que el concurso de promoción lanzado por la Diputación haya quedado prácticamente desierto. Nunca con tanto dinero se ha conseguido tan poco", ha dicho.

Así, ha remarcado que el problema actual es "la falta de aviones", por lo que se ha preguntado de qué sirve que el presidente Francisco Rodríguez y la diputada de Turismo Marta Nievas "recorran medio mundo mientras se pierden vuelos. Hacen falta menos fotos y titulares y más aviones y pasajeros".

Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sigue invirtiendo en el aeropuerto para recrecer la pista, favorecer una nueva configuración de la plataforma de aeronaves, ampliar la zona de llegadas para mejorar la atención a los pasajeros, construir marquesinas en accesos y zonas de embarque y autobuses, así como mejorar el sistema eléctrico y los accesos a la terminal".