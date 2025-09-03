El PSOE de Churriana (Granada) critica la contratación para las fiestas de Henry Méndez, "conocido por discurso de odio"

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Churriana de la Vega ha considerado este miércoles "inadmisible" que el Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada, con gobierno local del PP, haya contratado para las fiestas al músico Henry Méndez, que desde la agrupación socialista se ha señalado es "un cantante conocido por su discurso de odio".

Así lo ha hecho la agrupación socialista de Churriana de la Vega en un comunicado sobre la contratación por parte del Ayuntamiento del músico Henry Méndez, con la que ha mostrado su "desacuerdo" en tanto "expuso unas declaraciones de odio hacia personal de ideología de izquierdas".

"Creemos que esta contratación es una maniobra más del alcalde de Churriana", en referencia al popular Antonio Narváez, "que busca la confrontación política en cualquier decisión.

Para el PSOE, "nuestras fiestas siempre han sido un punto de unión entre los churrianeros y churrianeras, de alegría y de recuerdo compartido. Días en los que nos reconocemos como pueblo, celebrando nuestras tradiciones y fortaleciendo los lazos entre generaciones".

"Por eso duele que, bajo el amparo de la libertad de expresión, se dé espacio a quienes convierten sus palabras en odio y división. Odiar no es libertad. Mucho menos cuando se utiliza dinero público para pagar a quienes atacan y desprecian a parte de nuestros vecinos y vecinas. Eso es inadmisible, y así se lo haremos saber al alcalde por escrito. No se puede ser indiferente al odio", han añadido.

"Nuestras fiestas deben hablar de respeto, de amor y de comunidad. Nuestros hijos e hijas merecen crecer en un ambiente de unión, felicidad y compromiso, donde niños, niñas y abuelos y abuelas, jóvenes y mayores, todos y todas, celebremos sin importar colores", han añadido, alejándose de cualquier intento de "crispación, odio y convertir las fiestas en arma política".