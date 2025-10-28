PSOE cifra en 40.000 euros lo que el Ayuntamiento de Granada pagará por obligar a agentes a trabajar en Semana Santa

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz. Archivo. - PSOE - Archivo

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha cifrado en unos 40.000 euros lo que el consistorio deberá abonar de indemnización al total de agentes de la Policía Local que fueron obligados a trabajar la Semana Santa del año pasado, después de que el juzgado les haya dado la razón.

La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha incidido en que la sentencia confirma que los servicios extraordinarios siempre tienen que ser voluntarios y "por tanto hay una ilegalidad" en la gestión del gobierno local, del PP, que genera esa indemnización a todos los policías afectados.

Ha relatado que por normal general la Semana Santa se intenta cubrir con servicios ordinarios, aunque haya que poner un refuerzo, pero en este caso fue todo servicio extraordinario y "ahora a todos los funcionarios se les pagan 200 euros por día, además de lo que ya cobraron por hora extra".

"Estamos hablando de 40.000 euros que vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo los granadinos y granadinas fruto de la improvisación, de la imposición y de la falta de diálogo de la señora Carazo", ha censurado en relación a la alcaldesa.

Así, y tras recalcar que ahora hay 50 policías más fruto de la gestión socialista en pasados mandatos, ha dicho no entender que "también se negociara una productividad de un millón de euros y que aparte de eso se sigan generando horas extras por otro millón de euros".

"Eso dentro de la gestión ordinaria del equipo de gobierno de la señora Carazo. Por tanto, tenemos más policías, pero encima se le paga productividad y te gastas más dinero en horas extras", ha agregado criticando la "mala gestión" realizada en esta materia.