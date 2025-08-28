El PSOE de Cijuela (Granada) pide al gobierno local que "remita" la cuenta general de 2023 al Tribunal de Cuentas

Archivo - Sede del Tribunal de Cuentas, en imagen de archivo - TRIBUNAL DE CUENTAS - Archivo

CIJUELA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Cijuela ha exigido al gobierno local de este municipio del área metropolitana de Granada que "remita" de inmediato la cuenta general de 2023 al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de la ley, "ya que esta información debió haber sido enviada al órgano fiscalizador en octubre de 2024".

Según ha informado el PSOE local en una nota de prensa este jueves, "el gobierno municipal de Futuro Cijuela prometió transparencia y cumplimiento de la legalidad, pero la realidad" es que, han añadido desde la comisión ejecutiva local socialista, "pasa" del Tribunal de Cuentas (órgano fiscalizador nacional).

Esto supone para el PSOE de Cijuela "una falta de transparencia hacia la ciudadanía, déficit de control financiero y un riesgo de limitación de subvenciones y transferencias de otras administraciones".

"El Ayuntamiento de Cijuela está obligado por mandato legal a enviar al Tribunal una serie de datos relacionados con su gestión cotidiana", han añadido desde el PSOE, que ha incidido en la importancia de "los requisitos de transparencia y buen gobierno propios de las democracias y que debían haberse enviado en octubre de 2024 (según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)".

"Esta falta de rendición de cuentas constituye un incumplimiento legal que compromete la transparencia y el control del dinero público (reforzando esta obligación como garantía democrática por parte de la ley general presupuestaria y la propia normativa del Tribunal de Cuentas)", han agregado.

"El gobierno de Futuro Cijuela ha colocado a este municipio en la lista de ayuntamientos incumplidores, debilitando así su imagen institucional y la confianza ciudadana", han indicado desde el PSOE, exigiendo por último al consistorio que "actúe con la máxima diligencia" al respecto y que "tome nota para que, dentro de un mes y medio, cumpla con sus obligaciones legales y envíe, en tiempo y forma, la de 2024".