PSOE-A condena el "asesinato" de una mujer en Quesada (Jaén) y llama a "no negar ni blanquear" la violencia machista

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, en declaraciones a los medios. (Foto de archivo). - PSOE-A

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha condenado este lunes "con rotundidad" el "asesinato" de una mujer en Quesada (Jaén), en el marco de lo que se investiga como un posible caso de violencia machista, un fenómeno que "existe, mata y no se puede negar ni blanquear".

Así lo ha dejado escrito la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la muerte violenta de una mujer vecina del citado municipio jiennense, cuya expareja, un hombre de 61 años, ha sido detenido.

Tanto la víctima como el detenido estaban inscritos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) --ella como víctima y él como agresor--, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación que trata de confirmar si este crimen supone el primer caso de asesinato por violencia machista registrado en lo que va de año 2026 en España y, por ende, en Andalucía.

Al hilo de este suceso, conocido este pasado domingo, 4 de enero, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha trasladado la condena "con rotundidad" de su partido por el crimen, y, "frente a quienes cuestionan" la violencia machista, María Márquez ha reclamado "más políticas públicas, más recursos y tolerancia cero". "Ni una menos", ha cerrado su comentario la dirigente socialista en la citada red social.