El PSOE de Córdoba aboga por prevenir accidentes con baja laboral y no señalar a quien enferma, como hace el PP

Alberto Mayoral en el Congreso de los Diputados. - PSOE

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha criticado este viernes las declaraciones del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y ha dicho que "cuando una persona sufre un infarto, una enfermedad mental o un accidente laboral, lo último que necesita es que un dirigente político cuestione su protección económica", sobre todo cuando "la incapacidad temporal no la decide el trabajador", sino un médico, por lo que ha abogado por prevenir accidentes que conllevan baja y no señalar a quien enferma.

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha argumentado que "nadie elige padecer un cáncer o romperse la espalda trabajando", de modo que "quien intenta sembrar la sospecha sobre quienes están de baja está señalando a personas que atraviesan algunos de los momentos más difíciles de su vida", según ha indicado el diputado socialista, quien ha querido trasladar el debate a la realidad de la provincia de Córdoba.

Así, ha destacado que en Córdoba "tenemos a 319.977 personas afiliadas a la Seguridad Social, el mayor nivel de empleo de nuestra historia. Detrás de esa cifra hay miles de trabajadores que levantan cada día esta provincia y que también tienen derecho a sentirse protegidos cuando la enfermedad o un accidente les impiden trabajar".

Mayoral ha recordado que "Córdoba registró más de 9.000 accidentes laborales con baja durante 2025" y que "13 trabajadores perdieron la vida como consecuencia de un accidente de trabajo". Por eso, "mientras Feijóo pone el foco en quien enferma", el diputado socialista prefiere ponerlo "en cómo evitamos que un trabajador tenga que coger una baja. Hablemos de prevención, de seguridad laboral y de reducir la siniestralidad. Ése debería ser el verdadero debate".

También ha lamentado que el PP "muestre tanta preocupación por quien está de baja y tan poca por otros problemas que siguen existiendo en el mercado laboral", porque Mayoral dice echar de menos en los populares "la misma contundencia para combatir las horas extraordinarias que no se pagan, los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales o la siniestralidad laboral. Ahí no veo al PP proponiendo grandes reformas".

Mayoral ha subrayado que, "si existe fraude, debe perseguirse con todos los instrumentos de inspección y control del Estado", pero ha advertido de que "no se puede construir un discurso político haciendo sospechosos a millones de trabajadores honestos por el simple hecho de enfermar".