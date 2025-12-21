El PSOE de Córdoba afea el apoyo del PP al Córdoba Live, programado en las mismas fechas que el Festival de la Guitarra

Archivo - Córdoba.- El PSOE votará en contra del presupuesto de Aucorsa para 2026 por no subvencionar la bajada del billete - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado que el Gobierno municipal del PP decida un año más apoyar económicamente el certamen privado Córdoba Live pese a competir en las mismas fechas con el Festival de la Guitarra 2026.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el Grupo Municipal del PSOE ha reclamado al Gobierno del PP en prensa, consejos del IMAE y plenos municipales que no debería apoyar con dinero de patrocinios y cesión de espacios a una empresa privada de espectáculos que realiza conciertos "justo en las fechas en que el IMAE programa el Festival de la Guitarra, ya que debilita el festival haciendo una contraprogramación".

Asimismo, Bernal ha concretado que "esto ya ha pasado en el verano de 2025, en el que el Ayuntamiento cedió el terreno del Arenal a la empresa para la instalación de los conciertos y puso gratuitamente todos los medios necesarios, como atención de Policía Local o servicios de limpieza y además le regaló 300.000 euros en concepto de patrocinio".

Al hilo, la edil ha precisado que algunos de estos conciertos coincidieron en fecha con los del Festival de la Guitarra, "lo mismo sucederá en el verano de 2026, donde ya se han anunciado conciertos en el mismo espacio del Arenal y de la misma empresa en las fechas que se celebra el Festival de la Guitarra".

Al respecto, también ha comentado que desde su formación no entienden "cómo la empresa está vendiendo entradas para estos conciertos cuando el patrocinio de 300.000 euros de este año se va a dar por concurrencia competitiva, por lo que no se sabe con seguridad si esta empresa será la adjudicataria o no".

En este sentido, ha expuesto que en el consejo del IMAE del 17 de diciembre el PSOE ha preguntado por esta situación y ha propuesto que se pida a la empresa que gestiona el Festival Córdoba Live en una mesa de negociación "que no programe justo en las fechas del Festival de la Guitarra, sino en el resto de días en los que el verano cordobés no tiene programación".

Además, ha pedido en el mismo consejo del IMAE que se adelante el cartel del Festival de la Guitarra lo antes posible y se elija "un cabeza de cartel significativo y con fuerza para dar impulso y caché al evento".

Para finalizar, ha expuesto que lo que debería hacer el Gobierno municipal de la ciudad es "fortalecer la organización y la marca del IMAE como Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba y apoyar decididamente toda su programación".