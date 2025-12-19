El PSOE de Córdoba afea al Gobierno andaluz del PP sus "cartas de la vergüenza" de la dependencia

Lara y Ruiz (centro), con los alcaldes socialistas que han denunciado públicamente la situación de la Dependencia en la provincia de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz ha afeado este viernes al Gobierno andaluz del PP, que preside Juanma Moreno, el que "haya remitido, a las familias de mayores ya fallecidos esperando la llegada de la ayuda de la Dependencia, 7.000 cartas de la vergüenza, en las que reconoce que la prestación en Andalucía supera el tiempo máximo legal reconocido por la Ley".

Según informa el PSOE en una nota, Ruiz ha lanzado este mensaje junto a los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia, que han firmado este viernes el reparto de la ayuda a domicilio en la Diputación de Córdoba, para poner el foco en el "colapso estructural en el que ha entrado el sistema de la Dependencia por la gestión del Gobierno andaluz del PP".

"Este año han fallecido en toda la comunidad alrededor de 7.000 mayores esperando acceder a la ayuda de la Dependencia, 1.000 más que el pasado año", ha indicado el parlamentario andaluz, quien ha agregado que "las consecuencias las sufren miles de familias que cuidan a sus mayores impedidos sin ningún tipo de ayuda profesional".

Además, ha criticado que el sistema implantado por la Junta de Andalucía el pasado año para gestionar la Dependencia, "no sólo no ha mejorado la situación, sino que la ha empeorado, puesto que Andalucía es ya la comunidad autónoma con la lista de espera más alta de toda España".

Por su parte, la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, ha reprochado que se superen los 600 días de espera para que se resuelva un expediente de Dependencia, con un tiempo medio de demora en la provincia de 512 días, "que se traducen en 512 días de soledad, de angustia y de abandono institucional".

Además, ha indicado que "son miles de expedientes los que están paralizados y provocan que los mayores fallezcan antes de que les llegue el recurso adecuado", a lo que ha añadido que "invertir en Dependencia no es un gasto, porque por cada millón de euros que se emplea en ayudar a nuestros mayores se generan 41 puestos de trabajo directos, mayoritariamente femeninos y sustentadores de sus hogares".

En consecuencia, "el Gobierno del PP falla en financiación, en previsión y en planificación ante el reto del desafío demográfico, y nuestros mayores no merecen que jueguen con sus servicios y derechos a costa de deshumanizar la Dependencia", ha esgrimido la alcaldesa, quien ha responsabilizado a Moreno de "abocar el sistema a la quiebra".

Para concluir, ha exigido a la Junta de Andalucía "que garantice y sustente un sistema que es justo y da dignidad en la recta final de sus días a quienes lucharon toda su vida por levantar Andalucía, más en las zonas rurales, donde son los servicios públicos los que arraigan a los ciudadanos al territorio".