El PSOE de Córdoba afea que el Gobierno de Juanma Moreno dejó a la FP sin ayudas al transporte para prácticas en 2025

El parlamentario andaluz por el PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha reclamado a la Junta de Andalucía que recupere y normalice la convocatoria de ayudas por desplazamiento para el alumnado de FP que realiza la FCT o la formación práctica de la FP Dual.

"Estas ayudas existen para que ningún estudiante tenga que renunciar a sus prácticas por no poder pagar el transporte", ha subrayado Ruiz. La propia Consejería establece que su finalidad es compensar los gastos de desplazamiento del alumnado de FP sostenida con fondos públicos cuando la empresa o entidad esté a más de cinco kilómetros del centro educativo, tal y como se desprende de una nota remitida por la formación en este domingo 18.

Asimismo, Ruiz ha señalado que, según el portal oficial de la Junta, la última convocatoria disponible corresponde al curso 2023-2024, con plazo de solicitud en septiembre de 2024, y que el Gobierno de Juanma Moreno ha dejado al alumnado sin estas ayudas en el curso 2024-2025.

"No es de recibo el despliegue mediático que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento han montado con la FP vinculada a la Base Logística --presumiendo de plazas y de ocupación-- mientras, en la trastienda, se deja al alumnado sin lo más básico: ayudas para poder desplazarse a sus prácticas obligatorias", ha advertido.

Asimismo, el diputado socialista ha puesto un ejemplo "tan real como injusto", el de un estudiante de FP que reside en Priego de Córdoba y tuvo que realizar sus prácticas obligatorias en el Hospital de Montilla, asumiendo durante semanas el coste íntegro de los desplazamientos diarios sin haber recibido ninguna ayuda para el transporte. "Quien tiene recursos sigue; quien no, se atasca. Y eso rompe la igualdad de oportunidades", ha recriminado.

En suma, Ruiz ha enmarcado este caso en "un problema de fondo" que, a su juicio, está dañando a la FP pública, en concreto, el crecimiento de la FP privada frente a la red pública, las dificultades para garantizar plazas de prácticas para todo el alumnado y el "caos organizativo" de la nueva FP Dual, con cambios normativos "que están dejando a cientos de estudiantes andaluces en riesgo de no poder finalizar sus estudios por más horas de prácticas y falta de empresas, especialmente en la FP a distancia, donde aprobar ya no garantiza titular si no se encuentra entidad para la formación en empresa".