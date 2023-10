El PSOE de Córdoba afirma que "el basurazo de Bellido sacará siete millones más de los bolsillos de los cordobeses"

CÓRDOBA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este viernes la subida del 35% de las tarifas de recogida de basura en la capital, algo que ha calificado como "el basurazo de Bellido", y ha aseverado que "se trata de la mayor subida tarifaria jamás producida en el Consistorio durante toda la etapa democrática que supondrá sacar del bolsillo de los ciudadanos casi siete millones de euros más, en concreto, 5,1 millones de euros a las familias y 1,8 millones de euros a los comercios, locales y negocios".

En una rueda de prensa, Hurtado ha advertido de que "esta histórica subida desenmascara a Bellido y al mantra que tanto repite de que baja los impuestos" y que, "en cuanto a las formas, lo han hecho con premeditación y alevosía, sin consultar con nadie y saltándose el reglamento de Participación Ciudadana".

Al respecto, el edil ha rechazado los argumentos dados por Bellido de que "no se suben desde 2017" y le ha rebatido con que "si no se subieron las tarifas en los últimos cuatro años es por su responsabilidad y porque no le interesaría, lo que no vale para que este subidón se justifique con lo que no hizo por su propia voluntad".

Tampoco ha aceptado Hurtado "la justificación de quiebra a la que podría llevar a la empresa si no se aprueba esta subida": "Bellido miente de nuevo, las cuentas previsionales que presenta Sadeco para finales de este año es de un superávit de 54.420 euros; ni quiebra, ni nada, una excusa y una mentira más para justificar el basurazo".

Además, ha señalado, "sus palabras son de una enorme irresponsabilidad, pues si una empresa pública estuviese en riesgo de quiebra, que no es el caso, lo que tiene es que cumplir con la ley y acordar un plan de viabilidad en los términos que corresponde".

El concejal ha reprochado a Bellido que "una tercera justificación de la subida haya sido echarle la culpa a Pedro Sánchez por el Impuesto a los Depósitos de Vertidos". "El alcalde desconoce de dónde viene y quién recauda este impuesto, ya que este impuesto lo pagan quienes depositan en los vertidos municipales, particulares y también el Ayuntamiento por la recogida de basura, y es un tributo cedido a la Junta de Andalucía con competencia normativa, por lo que es Moreno Bonilla, si acaso, a quien debe echarle la culpa", ha afirmado.

Asimismo, ha agregado que "ese impuesto ya lo venía pagando Sadeco con la aportación municipal, que es la que pretende ahorrarse Bellido".

"TODO SON EXCUSAS DEL ALCALDE"

Para Hurtado, "todo son excusas por parte del alcalde, quien se tiene que tragar con este basurazo todas sus palabras y propaganda sobre la bajada de impuestos en Córdoba". En esta línea, ha argüido que "la realidad es otra, este subidón de la recogida de basura consigue por una parte dejar de aportar el Consistorio a Sadeco en 2024 hasta un 11% menos de lo que aporta este año, es decir 3,3 millones menos".

Al respecto, el portavoz socialista ha recriminado al regidor que "aminorar esta aportación significará para Sadeco eliminar los contratos a más de 250 personas con problemas de empleabilidad que contrataba por seis meses al año en el plan Integra, a propuesta de los servicios sociales comunitarios", así como que "la aminoración de la aportación municipal también le va a eliminar la financiación del plan extraordinario de limpieza que no va a continuar para el año 2024, por más de tres millones de euros".

Igualmente, Hurtado ha avisado en el consejo de administración que "la empresa Sadeco se está descapitalizando año tras año" y que "la inversión de cinco millones de euros anuales es escasísima para una empresa que tiene que ser motor de transformación en la consecución de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático".

Mientras, ha declarado que "los ciudadanos no se explican que, con la ciudad y los contenedores tan sucios, Bellido les aplique el subidón de basura para el año que viene, por lo que están indignados".