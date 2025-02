El PSOE de Córdoba afirma que la Junta "mantiene paralizada la Dependencia" en Pedro Abad desde mayo de 2024

PEDRO ABAD (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero y el alcalde de Pedro Abad (Córdoba), el socialista Juan Antonio Reyes, han criticado este martes que la el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "mantiene la Dependencia paralizada en el municipio desde mayo de 2024, fecha desde la que no se ha resuelto ni un solo expediente de ayuda, ni tampoco se ha sustanciado una valoración de grado".

En una atención a medios en la Casa del Pueblo de Pedro Abad, Ana Romero ha asegurado que el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, "tiene absolutamente paralizada la Ley de Dependencia que, a fecha actual, acumula más de 600 días para resolver un caso y suma más de 30.000 expedientes a la espera en toda la comunidad".

"Hay mayores que tienen algún hijo o alguna hija que les puede ayudar, pero hay otros absolutamente solos, que no tienen a nadie y que están falleciendo sin que les haya llegado el derecho a la Dependencia, 5.000 en toda Andalucía, lo que consideramos una política absolutamente inhumana", según ha lamentado la parlamentaria socialista.

Romero ha negado el argumento del PP de que la culpa es por la falta de financiación, asegurando que "no es cierto", porque "el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado en un 80% la financiación de la Dependencia respecto a lo que estaba poniendo Rajoy, mientras que la Junta lo ha subido solo un 20%", por lo que ha reprochado que Andalucía, "siendo la tercera comunidad mejor financiada para la Dependencia, sea de las últimas en resolver, frente a otros territorios que resuelven los expedientes en meses".

A juicio de Romero, "lo dice muy bien Maria Jesús Montero cuando se refiere a que Moreno puede parecer una persona educada, pero no es nada moderada, porque está aplicando las mismas políticas que está haciendo Ayuso contra los servicios públicos por ahorrarse dinero; ya lo dijeron, que no creen en la Dependencia porque no era sostenible económicamente, y lo están demostrando".

Por su parte, el alcalde de Pedro Abad ha confirmado que la Junta de Andalucía "lleva desde mayo de 2024 sin resolver un solo caso de Dependencia" en el municipio, "ni tampoco realiza valoraciones de grado, lo que está originando graves problemas a las familias que necesitan cuidados para sus personas dependientes".

Además, Juan Antonio Reyes ha criticado que "tampoco se están resolviendo las ayudas de urgencias desde el Instituto Provincial de Bienestar Social", dependiente de la Diputación de Córdoba, en la que también gobierna el PP, por lo que ha anunciado que iniciarán movilizaciones de protesta.