El PSOE de Córdoba afirma que "toda Andalucía" ha podido ver ya "la verdadera cara de la ultraderecha de Vox"

CÓRDOBA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha asegurado este viernes que "ayer toda Andalucía pudo ver la verdadera cara de la ultraderecha de Vox", en la sesión de control en el Parlamento andaluz al Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía, cuando Vox mostró su "intransigencia, intolerancia y falta de respeto a las instituciones".

A este respecto y en rueda de prensa, Ruiz ha dicho que los socialistas no comprenden "el enfado de Vox tras la calificación de 'herederos del franquismo' por parte de la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, ya que Vox nunca ha rechazado o condenado el franquismo" y, es más, "son sus actuaciones, como la presentación en el Congreso de los Diputados de proposiciones de Ley para derogar la Ley de Memoria Histórica, las que les retratan".

Por eso, Ruiz ha criticado el "teatrillo que PP, Cs y Vox" han llevado a cabo "con la enmienda a la totalidad" de los del partido de Santiago Abascal a los presupuestos de la Junta para 2021, pues "a las pocas horas de este paripé pasó lo que ya" avisaron desde el PSOE-A, que "PP y Cs colocaron en el puente de mando de Andalucía a Vox".

Para el dirigente socialista, el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno "se ha arrodillado ante la ultraderecha incluyendo en el presupuesto medidas que van, desde el desmantelamiento de Canal Sur o medidas que merman la igualdad en nuestra tierra y que incluyen favorecer a las rentas más altas, a medidas en definitiva que suponen continuar con el desmantelamiento de la educación pública", con lo que "Moreno sigue siendo el líder europeo que más blanquea a la ultraderecha".

En este sentido, Ruiz se ha preguntado "por qué no se está reforzando la educación y la sanidad públicas, por qué no se está ayudando al sector de la hostelería y al pequeño comercio con ayudas a fondo perdido, si el Gobierno de España llegará a transferir más de 7.000 millones de euros para estas cuestiones", y ha lamentado que "lo único que sabemos es que el Gobierno andaluz ha transferido once millones de euros de estas partidas para ciertos programas de Canal Sur".

En cuanto a la nueva Política Agraria Común (PAC), Antonio Ruiz ha destacado que "tendrá una financiación más que suficiente para afrontar con éxito los retos del sector durante los próximos siete años, con 47.724 millones de euros que, sumados a la financiación nacional, supondrán casi 52.000 millones", y a ello "se sumará una cantidad adicional de 1.088 millones de euros procedentes del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

Por último, Ruiz ha asegurado que "la nueva PAC traerá estabilidad y certidumbre a nuestros productores, para que puedan planificar sus explotaciones", a lo que se une que "todas las regiones ganan", y los socialistas aspiran "a una PAC que pueda aplicarse por igual en todas las comunidades autónomas, con un claro acento en los jóvenes y en las mujeres".