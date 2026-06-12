El PSOE de Córdoba apuesta por reforzar la labor de oposición ante el "deterioro" de los servicios públicos por el PP

Crespín (centro, al fondo), durante la reunión de la Comisión Permanente y del Grupo Parlamentario Socialista de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, se ha reunido con los miembros de la Comisión Permanente y el Grupo Parlamentario Socialista de Córdoba para coordinar la estrategia política e institucional de los próximos meses y "reforzar la labor de oposición frente al "deterioro, la precarización y el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos que impulsa el Gobierno andaluz", que preside Juanma Moreno (PP), al que ha criticado por estar "más centrado en salvar su sillón repartiendo concesiones a la ultraderecha que en gobernar para los andaluces y dar respuesta a sus problemas".

Según ha informado el PSOE en una nota, en el encuentro, en el que se han analizado los principales problemas que afectan a la provincia, se ha tratado la situación de la sanidad y la educación públicas, dos ámbitos en los que "la Junta está aplicando una política continuada de tierra quemada y de recortes que reduce derechos, empeora la calidad de los servicios y genera una creciente desigualdad entre territorios y ciudadanos".

"La sanidad y la educación públicas están sufriendo un ataque silencioso pero constante. Moreno está aprovechando la mayoría absoluta para debilitar los servicios públicos y alentar la privatización sanitaria, educativa y de la Dependencia mientras miles de cordobeses y cordobesas ven cómo empeora su atención sanitaria o cómo se reducen los recursos educativos en sus municipios", ha afirmado.

La dirigente socialista ha dicho estar preocupada por el Plan de Verano 2026 diseñado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), "que supondrá que todos los centros de salud de la provincia de Córdoba permanezcan cerrados en horario de tarde desde el próximo 29 de junio hasta el 17 de septiembre".

En la práctica, según ha advertido, "la reducción de la actividad asistencial se extenderá durante prácticamente tres meses, ya que tampoco existe programación ordinaria de consultas por las tardes los viernes ni durante los fines de semana, prolongándose esta situación hasta el 21 de septiembre, fecha prevista para la recuperación del horario habitual".

"Moreno vuelve a responder a la falta de planificación cerrando servicios en lugar de reforzarlos. Los centros de salud dejarán de prestar atención ordinaria por las tardes durante todo el verano, obligando a los usuarios a concentrar la demanda asistencial en las mañanas o acudir a dispositivos de urgencias ya de por sí saturados", ha advertido.

Crespín ha recordado que esta decisión se produce en un contexto "especialmente delicado para la sanidad cordobesa, marcado por las continuas denuncias de sindicatos profesionales, plataformas ciudadanas y colectivos sanitarios por la falta de personal, las listas de espera, el déficit de especialistas y el deterioro de la Atención Primaria".

Crespín ha señalado que "la propia Junta ha reconocido recientemente las dificultades para cubrir las necesidades asistenciales durante el verano, hasta el punto de que el SAS se ha visto obligado a activar una convocatoria extraordinaria y urgente para contratar personal de Enfermería ante la inexistencia o insuficiencia de candidatos disponibles en las bolsas de empleo".

A su juicio, "es extremadamente grave que el propio SAS reconozca que no encuentra profesionales suficientes para cubrir las vacaciones. Esto es la consecuencia directa de años de mala planificación y de unas condiciones laborales que están expulsando a médicos y enfermeras hacia otros sistemas sanitarios con mayor estabilidad y mejores oportunidades profesionales".

Además, ha recordado que los sindicatos "llevan meses alertando de la falta de sustituciones, del déficit de pediatras y de personal de Enfermería, especialmente en zonas rurales, así como de los problemas existentes en las urgencias extrahospitalarias y en los servicios de ambulancias".

Junto a la situación sanitaria, Crespín también ha abordado el proceso de escolarización para el curso 2026/27, que según los sindicatos "podría traducirse en la supresión de alrededor de 36 aulas y la eliminación de cerca de 790 puestos escolares públicos en la provincia de Córdoba".

Crespín ha mostrado su rechazo a una planificación educativa que, a su juicio, "vuelve a castigar a la escuela pública mientras la Junta mantiene intacta la oferta de la enseñanza concertada". Así, ha recordado que desde que gobierna Moreno en Andalucía la Junta "ha eliminado alrededor de 300 unidades educativas en la provincia de Córdoba, incluyendo los dos colegios cerrados, el Churruca y el Duque de Rivas, en una de las zonas más vulnerables de la capital, en Palmeras".

"Nos encontramos ante una nueva vuelta de tuerca en los recortes educativos. La disminución de la natalidad no puede convertirse en una excusa permanente para cerrar unidades educativas. Al contrario, debería aprovecharse para reducir ratios, mejorar la atención individualizada del alumnado y reforzar la calidad de la enseñanza pública", ha defendido.

Las supresiones afectan principalmente a las etapas de Infantil y Primaria, aunque, por primera vez, "también alcanzan a Secundaria en distintos municipios de la provincia", una circunstancia que, según ha señalado, demuestra que "los recortes ya no responden únicamente al descenso demográfico, sino a una decisión política de reducción progresiva de recursos".

En el encuentro, ha detallado que las nuevas supresiones en Infantil se localizan en La Rambla, Dos Torres y en tres centros de Córdoba capital, mientras que también desaparecen aulas compensatorias en Los Mochos, Villaralto, Villanueva del Duque, Añora y Obejo. En Primaria, las supresiones alcanzan a tres centros de la capital y a La Carlota, entre otros, mientras que las aulas suprimidas en Secundaria afectan a Villarrubia, Córdoba capital, Adamuz, Fernán Núñez, Villanueva de Córdoba, Castro del Río, Fuente Obejuna, Lucena, Villa del Río y Puente Genil.

"Cada aula que se cierra supone una pérdida de oportunidades para nuestros pueblos, para nuestros barrios y para las familias. Detrás de cada unidad educativa hay alumnado, profesorado, empleo y cohesión social", ha señalado.

Durante la reunión también se ha analizado la Formación Profesional y, en concreto, la situación generada en torno al Grado Básico Específico de Cocina del IES Juan de Aréjula de Lucena, "cuya continuidad para el próximo curso continúa rodeada de incertidumbre". Crespín ha criticado la "falta de transparencia" de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y ha reclamado "garantías claras para las familias y el alumnado".

Por todo ello, Crespíb ha anunciado que su partido reforzará su trabajo institucional y parlamentario, "para exigir explicaciones al Gobierno andaluz y reclamar medidas que permitan revertir los recortes en los servicios públicos", y llevará estas reivindicaciones "al Parlamento andaluz, al Congreso, al Senado, a la Diputación y a todos los ayuntamientos donde tengamos representación. No vamos a permanecer impasibles mientras se deterioran los pilares fundamentales del Estado del bienestar", ha afirmado.

Además, ha comprometido en este sentido el trabajo de los nuevos parlamentarios por el PSOE de Córdoba, que ayer jueves tomaron posesión en la Cámara autonómica, Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández, a la vez que ha anunciado una campaña que el PSOE, "municipio por municipio, para hablar de la política buena que llega a las personas y a las empresas" y que PP y Vox "quieren ocultar con la política del fango".