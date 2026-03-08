El PSOE de Córdoba apunta que para que las mujeres sean libres "tienen que ser independientes gracias a un empleo"

El PSOE en su marcha en la manifestación por el 8M en Córdoba. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por esta provincia, Rafi Crespín, ha asistido a la manifestación del 8M organizada por la Asamblea 8M Córdoba, y ha insistido en que el 8 de marzo es un día para defender la igualdad real entre hombres y mujeres "en su desarrollo personal y profesional", tal tiempo que ha apostillado que "para que las mujeres sean libres tienen que ser independientes gracias a un empleo".

En un mensaje difundido a los medios, la secretaria general ha recriminado que en la provincia de Córdoba "dos de cada tres desempleados son mujeres, motivo por el que ha señalado que "lo primero que queremos es hacer una apuesta por la empleabilidad de las mujeres".

"La queremos hacer también en defensa de unos salarios dignos, que la precariedad laboral no caiga sobre ellas, que son las que sostienen principalmente todos los cuidados de los familiares", ha agregado.

Por otra parte, además de "hablar de corresponsabilidad entre hombres y mujeres", ha indicado que "en un contexto internacional como las que estamos las mujeres de Córdoba queremos hacer un alegato por la paz en el mundo".