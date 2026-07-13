PSOE de Córdoba y arquitectos señalan la necesidad de impulsar políticas de vivienda que respondan a los retos sociales

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha mantenido un encuentro institucional con el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha mantenido un encuentro institucional con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (Coaco), Víctor Manuel Díaz, y el secretario de la junta directiva de la entidad, Francisco Ragel, en una reunión de trabajo en la que ambas partes han compartido los principales retos, desafíos y propuestas que afronta la política de vivienda y el desarrollo urbano en la provincia, destacando la necesidad de impulsar políticas que respondan a los retos sociales, urbanos y climáticos.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha felicitado al nuevo equipo de gobierno del colegio tras su reciente toma de posesión y ha reconocido el papel "fundamental" que desempeñan los arquitectos en la planificación de ciudades más sostenibles, accesibles y cohesionadas, así como en el diseño de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la "necesidad de avanzar hacia una política integral de vivienda que dé respuesta a las demandas actuales de la sociedad cordobesa, situando entre las prioridades la regeneración de barrios, la rehabilitación del caserío tradicional y la recuperación de inmuebles patrimoniales de titularidad pública, con especial atención al parque de vivienda protegida".

La dirigente socialista ha defendido la construcción de nuevas viviendas de protección oficial como "una herramienta imprescindible para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven y las familias con mayores dificultades, insistiendo en que las administraciones deben actuar con determinación para incrementar la oferta de vivienda asequible".

PISOS TURÍSTICOS

Otro de los asuntos abordados ha sido la necesidad de "regular y controlar la proliferación de las viviendas de uso turístico para compatibilizar el desarrollo económico con el derecho constitucional a una vivienda digna y evitar que este fenómeno continúe tensionando el mercado residencial en numerosos municipios de la provincia y expulsando a los vecinos de la zona centro de la capital".

Asimismo, PSOE y Colegio de Arquitectos han coincidido en la importancia de avanzar hacia "un modelo de ciudad más amable, inclusivo y pensado para las personas, donde el urbanismo favorezca la convivencia, la accesibilidad y el bienestar de la ciudadanía".

En este sentido, también se ha analizado el papel que debe desempeñar el urbanismo frente al cambio climático, apostando por incorporar el diseño de islas climáticas y soluciones basadas en la naturaleza tanto en los tejidos urbanos ya consolidados como en las futuras zonas de expansión, con el objetivo de reducir los efectos de las altas temperaturas sobre la población y mejorar la resiliencia de las ciudades.

Durante el encuentro, los representantes del Colegio Oficial de Arquitectos han trasladado a la secretaria general socialista las principales líneas del programa de gobierno de la nueva junta directiva, orientadas a reforzar el papel social de la arquitectura y estrechar la colaboración con las administraciones públicas y el conjunto de agentes implicados en la transformación del territorio.

Entre sus prioridades destacan la consolidación y ampliación del convenio urbanístico con la Gerencia Municipal de Urbanismo, considerado un instrumento eficaz para agilizar la concesión de licencias; el liderazgo del Colegio en programas de rehabilitación urbana como Rehabilita Córdoba; la participación en la actualización de la normativa urbanística; el impulso a la formación continua y la innovación, incluyendo la incorporación de herramientas de inteligencia artificial al ejercicio profesional; así como el apoyo específico a los arquitectos jóvenes y a los profesionales que desarrollan su labor en la administración pública.

Rafi Crespín ha valorado "muy positivamente" estas líneas de actuación y ha reiterado la voluntad del PSOE de Córdoba de mantener "una interlocución permanente con el Colegio Oficial de Arquitectos para seguir construyendo propuestas compartidas que contribuyan a afrontar uno de los principales desafíos de la provincia".

"La vivienda constituye hoy uno de los grandes retos de la sociedad y requiere diálogo, planificación y la implicación de todos los agentes. Los arquitectos aportan una visión imprescindible para diseñar soluciones que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna, rehabilitar nuestro patrimonio, regenerar nuestros barrios y construir ciudades preparadas para afrontar los desafíos del cambio climático", ha concluido Crespín.