El PSOE de Córdoba asegura que Villarrubia "quiere tener voz propia y así lo vamos a hacer en el Congreso"

El cabeza de lista del PSOE de Córdoba al Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral, y la candidata socialista al Senado Ana López, en el barrio de Villarrubia. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Córdoba al Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral, y la candidata socialista al Senado Ana López han visitado este sábado 14 el barrio de Villarrubia, donde han mantenido un encuentro con la Asociación de Vecinos y han participado en un reparto electoral para trasladar a los vecinos las propuestas del PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Mayoral ha destacado que Villarrubia "quiere tener voz propia dentro de la Administración pública y así lo vamos a hacer en el Congreso de los Diputados" con la defensa de que se constituya en ELA para tener personalidad jurídica y administrativa propia, a lo que se opone el actual Ayuntamiento de la capital gobernado por el PP, al tiempo que ha valorado el trabajo que viene realizando el Gobierno de España para atender las necesidades de esta barriada, según ha precisado la formación en una nota.

En este sentido, el candidato socialista ha señalado especialmente el proyecto de pasarela sobre las vías del tren, una infraestructura que, según ha explicado, "el Gobierno de España, a través de ADIF, está viendo cómo hacer posible mediante un convenio". Mayoral ha lamentado que el Ayuntamiento de Córdoba haya convertido esta reivindicación vecinal "en una moneda de cambio, chantajeando a un pueblo como Villarrubia", y ha defendido que "las necesidades de los vecinos no pueden utilizarse como arma política".

Asimismo, el candidato al Congreso también ha destacado el trabajo de la Confederación Hidrográfica y del Gobierno de España en la limpieza de los arroyos, una actuación especialmente importante para la seguridad de los vecinos ante episodios de fuertes lluvias. "Estamos poniendo en valor que Villarrubia no esté abandonada en el caso de que vuelvan las tormentas, para que no ocurra lo mismo que el año pasado", ha señalado.

Por su parte, la candidata socialista al Senado, Ana López, ha explicado que durante el encuentro con la Asociación de Vecinos han podido conocer "todos los problemas que tienen y todas las soluciones que ya el Gobierno de España les ha dado a lo largo de este año", entre las que ha citado las actuaciones vinculadas a la borrasca y la pasarela del tren.

López ha asegurado que los socialistas están "absolutamente convencidos de que vamos a seguir trabajando por esta barriada", con el objetivo de que "los vecinos sigan teniendo cubiertas sus necesidades" y de que Villarrubia continúe avanzando.

Además, la candidata socialista ha apelado a la participación de los vecinos el próximo 29 de noviembre. "Es fundamental que ellos se impliquen para seguir teniendo un mejor barrio", ha afirmado, reivindicando la importancia de que Villarrubia tenga una representación política que defienda sus demandas y garantice la continuidad de las inversiones y actuaciones necesarias.

Mayoral y López han concluido su visita reiterando el compromiso del PSOE con Villarrubia y con el conjunto de las barriadas de Córdoba, defendiendo una política basada "en escuchar a los vecinos, dar respuesta a sus problemas y trabajar desde las instituciones para mejorar su día a día".