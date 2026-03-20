El PSOE de Córdoba avisa que Andalucía "se juega su futuro ambiental" con el Gobierno del PP

Crespín y Henares (centro, al fondo), durante la reunión en la sede provincial de su partido en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín y el secretario de Acción Climática y Transición Energética del PSOE-A, Ignacio Henares, han advertido este viernes de que Andalucía "se juega buena parte de su futuro ambiental" frente al Gobierno andaluz del PP, que "vive instalado en el triunfalismo y el marketing político, lo que ha hecho que la revolución verde prometida haya derivado en el gran fraude y mentira verde del PP en Andalucía", con "aplausos para las fotos y abandono en el día a día".

Según ha informado el PSOE en una nota, al inicio de un encuentro en la sede provincial del partido, junto al secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Córdoba, Pepe González Arenas, la líder de los socialistas cordobeses ha valorado el decreto anunciado por el Gobierno de España contra los efectos de la guerra en Irán y que prevé la rebaja del IVA de los carburantes y de otros impuestos a los hidrocarburos, "lo que supondrá una bajada del precio que la ciudadanía paga por la gasolina o el gasoil".

Además, según ha señalado, el Gobierno de España "reforzará los descuentos del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros a los consumidores vulnerables", por lo que ha trasladado que espera que el PP apoye el decreto.

Junto a ello, Crespín ha valorado el Pacto de Estado por la Emergencia Climática y ha criticado al Gobierno del PP en Andalucía por "gobernar asustado" y por "dejarse secuestrar por Vox, que no cree en el cambio climático", añadiendo que "asustado no se puede gobernar, porque Andalucía necesita políticas medioambientales y de transición energética valientes y justas" y el presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno (PP), "no las está ejecutando".

Así, ha señalado que la "revolución verde" prometida por el Ejecutivo andaluz "no es un proyecto serio de transformación", sino "una mezcla de desregulación, dejación de funciones y oportunismo que pone en riesgo nuestro territorio, el agua y la salud de la ciudadanía". En este sentido, ha criticado "la ausencia de herramientas clave, como presupuestos de carbono vinculantes, una estrategia climática transversal o una autoridad independiente que garantice el cumplimiento de objetivos".

Junto a ello, ha recriminado la "política de brazos caídos del Gobierno del PP para regular la instalación de plantas de biogás y biometano en la comunidad, de competencia autonómica, y que está provocando choques entre proyectos empresariales que vienen a traer empleo y riqueza al territorio con colectivos y vecinos que reivindican regulación urbanística y garantías para la salud".

La dirigente socialista ha defendido que Andalucía cuenta con "un enorme potencial para liderar la transición energética en Europa gracias a sus recursos naturales y su capacidad industrial", pero ha subrayado que "aprovechar esta oportunidad exige planificación, ordenación del territorio y liderazgo público, no un 'todo vale' y manga ancha que genera conflictos y rechazo social".

En relación con el despliegue de energías renovables, Crespín ha criticado que, "bajo la excusa de la agilización administrativa, se están multiplicando macroproyectos incluso en zonas de alto valor agrícola y ambiental, lo que evidencia la falta de una zonificación clara, criterios paisajísticos y límites al impacto sobre la biodiversidad".

"Convertir la transición energética en una barra libre para unos pocos fondos es la forma más rápida de perder el consenso social y una oportunidad histórica de empleo de calidad", ha afirmado.

En materia de ordenación del territorio, Rafi Crespín ha criticado un modelo que "vuelve a abrir la puerta a la especulación urbanística, debilitando la protección y aumentando la exposición al riesgo climático" y, "frente a la necesidad de renaturalizar y planificar, el Gobierno andaluz sigue pensando en clave de ladrillo", ha añadido.

Ante esta situación, Crespín ha reafirmado el compromiso del PSOE de liderar una transición ecológica "justa, basada en la ciencia y sin dejar a nadie atrás" con el objetivo de triplicar la energía limpia para 2030. Así, ha destacado los "cuantiosos fondos europeos destinados por el Gobierno de España, sobre todo al Norte de la provincia dentro del Plan de Transición Energética, que están transformando y creando empleo y nuevas oportunidades en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato", o "la apuesta por el refuerzo energético del Norte, con una inversión inicial de 115 millones de euros, compatible con la ecología y con las máximas garantías medioambientales".

Por otro lado, ha subrayado el apoyo del PSOE de Córdoba a la veintena de comunidades energéticas ya en funcionamiento, como una "oportunidad para el tejido cooperativo y asociativo", y ha insistido en la necesidad de "ordenar el desarrollo de plantas de biogás y biometano".

En este sentido, ha recordado la moción impulsada por el PSOE y aprobada en la Diputación de Córdoba que solicita a la Junta una moratoria hasta contar con una normativa autonómica específica que garantice seguridad jurídica, transparencia y protección ambiental.

Finalmente, Crespín ha señalado que "lo que está en juego no es un eslogan, sino el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente saludable y a un futuro digno", y ha defendido que "proteger nuestro patrimonio natural no es un freno al progreso, sino la base para un desarrollo justo, sostenible y con empleo de calidad".

Por su parte, el secretario de Acción Climática y Transición Energética del PSOE-A, Ignacio Henares, ha hecho un balance de la política medioambiental del Gobierno de Moreno, que ha calificado de "muy pobre" al referirse a "las dos leyes aprobadas por urgencia y precipitación, con la contestación de los grupos de la oposición y del sector".

"La revolución verde de Moreno es un fraude, ha arrinconado cada vez más la Consejería de Medio Ambiente quitándole contenidos, primero el agua, después la ordenación del territorio y ahora la lucha contra los incendios forestales", ha afirmado Henares, quien ha agregado que "la revolución verde prometida pasa a marrón oscuro o incluso negro porque la Ley de Cambio Climático que se encontró aprobada el Gobierno de Moreno cuando llegó no ha recibido ningún impulso. Vive a remolque de lo que hace el Gobierno de España".

Además, ha reprochado el "carácter retardista" del Gobierno andaluz de PP, al "haber comprado el discurso negacionista de Vox, como está haciendo el PP en otras comunidades". Henares ha afirmado que, en contraposición, "el programa que María Jesús Montero llevará a las próximas elecciones andaluzas pondrá las políticas medioambientales en el centro de su acción y trabajará alineada con el Gobierno de la Nación en el Pacto por la Emergencia contra el Cambio Climático, apelando a una transición justa, sin que nadie se quede atrás".