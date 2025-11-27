El PSOE de Córdoba avisa de la existencia de "numerosos expedientes" de dependencia de 2023 y 2024 "paralizados"

Antonio Ruiz, ante la la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba, Antonio Ruiz, ha advertido este jueves de la existencia de "numerosos expedientes de dependencia de 2023 y 2024 que permanecen paralizados por errores informáticos, a pesar de que la Delegación Territorial de Inclusión Social sostiene que 'no se ha perdido ninguno' y que las incidencias ya están resueltas".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Ruiz ha explicado que "la Delegación afirma que las duplicidades derivadas de la convivencia temporal de ambos sistemas fueron puntuales y están solventadas, pero la realidad que viven muchas familias en Córdoba demuestra lo contrario. No se trata de expedientes perdidos, sino de expedientes atrapados en un limbo informático que ha frenado su tramitación".

El parlamentario socialista ha señalado que "el problema no es aislado ni anecdótico", y que distintas entidades sociales han detectado situaciones similares en otras provincias andaluzas, especialmente desde la implantación del nuevo sistema de gestión. "La Junta no puede esconderse detrás de un relato técnico para tapar un problema que es estructural y que afecta a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad".

Por eso, "si un expediente aparece como registrado pero no avanza durante meses o años, el resultado para la familia es exactamente el mismo que si se hubiera perdido. Esta situación puede haber afectado a más de 3.000 en Córdoba y a unas 30.000 a nivel autonómico", según ha afirmado Ruiz.

El parlamentario socialista ha puesto como ejemplo el caso de un vecino de un pueblo de Córdoba cuya familia ha pedido ayuda al PSOE dada la "desesperación" que les produce la situación, pues "en diciembre de 2022 se inicia su expediente de dependencia tras sufrir un ictus gravísimo. En mayo de 2023 solicita la valoración, pero la Junta tarda un año entero en realizarla, y hoy, dos años y medio después del inicio del trámite, esa familia continúa sin respuesta oficial ni ayuda económica alguna".

"Están gastando los ahorros de toda una vida para poder cuidarlo. Esta situación es un auténtico despropósito, porque además algunos vecinos de su pueblo que pidieron la ayuda meses más tarde ya la están recibiendo", según ha señalado Ruiz.

A este respecto, el parlamentario socialista ha recordado que "la Cámara de Cuentas ya alertó de retrasos injustificados, fallos en el sistema informático Grama, ausencia de indicadores de eficiencia y carencias estructurales que impactan en los tiempos de tramitación de la dependencia en toda Andalucía".

"El Gobierno de Juanma Moreno presume de gestión mientras cientos de familias están atrapadas en procesos interminables que no cumplen los plazos legales. La política de Dependencia del PP es errática, poco transparente y profundamente injusta", ha subrayado.

Por último, Ruiz ha lamentado que esta situación se dé "en una etapa de bonanza económica, con los cuatro presupuestos más altos de la historia de la Junta de Andalucía", y ha exigido a la Consejería "una auditoría urgente para identificar todos los expedientes bloqueados, reactivarlos de forma inmediata y ofrecer datos reales, provincia por provincia".