El PSOE de Córdoba avisa de "privatización encubierta" del Imtur tras la "externalización" de los viajes promocionales

Archivo - Córdoba.- El PSOE plantea recuperar la gestión de ayuda a domicilio por "incumplimiento" de empresa y "pasividad del PP" - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha avidado de la nueva decisión del Gobierno local (PP) de iniciar un expediente de contratación para "externalizar" la gestión de los viajes promocionales de la ciudad, una medida que, según la concejala socialista Alicia Moya, supone "un nuevo paso en la hoja de ruta de privatización encubierta y desmantelamiento de los servicios públicos que el Partido Popular viene ejecutando de forma sistemática".

En un comunicado de la formación socialista, Moya ha explicado que el próximo Consejo de Administración del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) abordará la memoria justificativa para licitar un contrato valorado en 59.000 euros destinado a una agencia de viajes receptiva (DMC), encargada de organizar las visitas de periodistas, operadores turísticos e influencers que acuden a Córdoba para conocer y promocionar la ciudad.

"Estamos hablando de funciones que ya realiza el personal del IMTUR y que forman parte de las competencias propias de la empresa pública. No existe ninguna justificación para destinar dinero público a una empresa privada cuando contamos con profesionales perfectamente cualificados para desarrollar este trabajo", ha afirmado la edil socialista.

Para Moya, esta decisión "no es un hecho aislado", sino que responde a una estrategia del Gobierno de José María Bellido para ir vaciando progresivamente de contenido las empresas municipales. "Primero se les quitan funciones, después se argumenta que ya no son necesarias y finalmente se justifica su privatización. Es un modelo que el Partido Popular está aplicando en distintos servicios públicos municipales", ha advertido.

La concejala ha recordado que la planificación de los viajes promocionales, la coordinación institucional y el diseño de la estrategia turística son tareas que ya desempeñan las trabajadoras del Imtur, cuya experiencia y conocimiento acumulado resultan fundamentales para ofrecer una atención personalizada a los profesionales que visitan Córdoba.

"El verdadero valor añadido es precisamente el seguimiento que realizan las técnicas municipales durante años con periodistas, agencias y operadores turísticos. Esa relación directa es la que consigue que las acciones promocionales sean realmente rentables para la ciudad", ha señalado.

Además, el propio expediente reconoce que la persona responsable del Imtur deberá supervisar y validar cada uno de los encargos realizados por la empresa adjudicataria. "Si el personal público tiene que seguir haciendo el trabajo de dirección técnica y supervisión de cada visita, ¿qué sentido tiene pagar a una empresa privada comisiones de hasta un 14% simplemente por tramitar reservas de hoteles o restaurantes?", se ha preguntado.

Para el Grupo Socialista, si existe una sobrecarga de trabajo, la solución pasa por reforzar la plantilla del organismo público y no por derivar funciones a empresas privadas. "Lo que necesita el Imtur es más personal, no menos competencias", ha subrayado.

PRECARIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO Alicia Moya también ha mostrado su preocupación por las condiciones económicas recogidas en el pliego de contratación, al considerar que contribuyen a devaluar el empleo en el sector turístico local.

El contrato fija un precio máximo de apenas 12 euros por hora para el personal técnico que acompañe a los profesionales internacionales durante sus visitas a Córdoba. "Es inadmisible que el propio Ayuntamiento ponga un precio tan bajo a un trabajo tan especializado y estratégico para la promoción internacional de nuestra ciudad. Este planteamiento conduce inevitablemente a la precarización laboral y perjudica la imagen de excelencia que Córdoba quiere proyectar", ha lamentado.