El PSOE de Córdoba cree "indolente" la actitud del presidente de la Mancomunidad de la Subbética con los municipios

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PSOE Esteban Morales ha criticado este martes al presidente de la Mancomunidad de la Subbética y alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia (PP), y le ha acusado de "indolente e irresponsable, por su falta de compromiso con los pequeños municipios de la Mancomunidad".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha afirmado que Valdivia ha "negado" dichos municipios "la posibilidad de poder presentar un proyecto a los fondos europeos EDIL, y poder captar alrededor de diez millones de euros, cosa que sí ha hecho para Priego, al igual que Cabra o Lucena", que son los mayores municipios de la Mancomunidad y todos ellos gobernados por el PP.

Morales ha detallado que el Gobierno de España "convocó en octubre pasado unos fondos europeos para mejorar a los municipios, de los que alrededor de 700, de los más de 1.700 millones disponibles, son para Andalucía, casi el 40%, con lo que las posibilidades de tener un proyecto desde uno a diez millones eran muy altas".

Sin embargo, según ha lamentado, "igual de indolente que Valdivia se presenta frente a las demandas sanitarias de su pueblo y de sus aldeas, lo repite con los pequeños pueblos de la mancomunidad que preside y no le importan los vecinos de Fuente Tójar, Rute, Luque, Iznájar, Carcabuey, o Doña Mencía, a los que les ha negado la posibilidad de pedir hasta diez millones de euros en la convocatoria EDIL, cuyo plazo para finalizó el pasado 28 de febrero".

Para el diputado provincial socialista, a Valdivia "se le ha pasado el pequeño detalle de trabajar para que estos pueblos puedan optar a un proyecto de eficiencia energética, de gestión de residuos, de economía circular, de movilidad o de dinamización económica, que les permitirían tener una inversión cercana a los diez millones y que, sin duda, mejorarían las condiciones de vida de estos pueblos y las oportunidades para poder mantener la población en sus territorios".

Por ello, ha tildado de "irresponsable" que Valdivia "no haya convocado ninguna reunión ni ninguna junta de gobierno de la Mancomunidad para decidir no presentar proyectos con el resto de alcaldes y alcaldesas", y "no puede excusarse en que no tiene estructura técnica para hacer el proyecto, cuando en otra convocatoria, el anterior presidente y alcalde de Iznájar, con un pequeño gasto contrató a una consultora y obtuvieron un fondo de más de 2,9 millones de euros con el Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad de la Subbética, que ahora se está ejecutando".

Esteban Morales ha opinado que Valdivia "debería de asumir su responsabilidad en este tema", que el PSOE de Córdoba ve "muy grave, y que debería pensar en dimitir, porque ni siquiera ha pedido la colaboración de la Diputación de Córdoba, teniendo una vicepresidenta como su concejala Marta Siles, y convirtiéndose en la única mancomunidad que no ha solicitado nada a estos fondos".

Por ello, Morales se ha preguntado, "¿si no se preocupa por los pueblos de la Subbética, para qué quiere ser presidente de la Mancomunidad?", de modo que, "si pasa olímpicamente de los alcaldes y alcaldesas de los demás pueblos, lo que debe hacer es asumir su responsabilidad y dar un paso al lado".