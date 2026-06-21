El PSOE de Córdoba critica que el Alcázar "sigue sin conexión" a la red de saneamiento y lamenta su "deterioro"

Imagen de Isabel Bernal (PSOE Córdoba) - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado que, un año después de la moción presentada por el PSOE en julio de 2025 alertando del "deterioro" y "las carencias" del Alcázar de los Reyes Cristianos, la situación "continúa sin resolverse y el monumento sigue sin estar conectado a la red pública de saneamiento".

La concejala socialista Isabel Bernal ha precisado que una de las principales reclamas planteadas por el PSOE era la "inexistencia de conexión a la red pública de alcantarillado". "Los aseos del Alcázar continúan sin estar conectados a la red pública, por lo que las aguas residuales siguen dependiendo de fosas sépticas o de sistemas provisionales que requieren evacuaciones continuas, generando molestias, malos olores y problemas tanto para los trabajadores como para los visitantes", ha señalado, según ha concretado la formación en una nota.

Así, Bernal ha lamentado que, tras un año de espera, "la situación siga exactamente igual, con el Alcázar cerrado y sin que el Gobierno municipal haya sido capaz de resolver una cuestión básica para el funcionamiento de uno de los principales monumentos de nuestra ciudad".

También la edil socialista ha criticado que las actuaciones realizadas por el Gobierno local hayan alterado elementos emblemáticos de los jardines históricos del Alcázar, "provocando la pérdida de parte de su identidad y atractivo patrimonial".

"Una de las imágenes más reconocibles e inmortalizadas en miles de fotografías eran los chorros de agua en arco que cruzaban las piscinas de los jardines. Estos elementos han desaparecido con la reforma, eliminando uno de los mayores encantos visuales del recinto", ha añadido.

Asimismo, Bernal ha señalado la desaparición de las cascadas que conectaban los distintos niveles de las albercas. "Durante siglos, el venero natural que atraviesa el Alcázar alimentó el recorrido del agua entre las distintas piscinas, generando unas cascadas que formaban parte inseparable de la belleza del conjunto. Hoy ese caudal natural únicamente se utiliza para el riego y las albercas se abastecen con agua potable, lo que ha supuesto la desaparición de estos elementos tan característicos", ha afirmado.

Además, la concejala socialista ha mostrado su preocupación por el estado actual del agua de los estanques. "El agua ya no presenta la claridad que tradicionalmente caracterizaba a los jardines y muestra un tono verdoso que favorece la proliferación de mosquitos. Además, durante el espectáculo de luz y sonido se pulveriza esta misma agua, una situación que merece ser revisada por sus posibles efectos sobre las personas que se encuentran en la zona", ha advertido.

Por todo ello, Bernal ha exigido al alcalde, José María Bellido, que actúe con "mayor" rigor en las intervenciones sobre el patrimonio histórico de Córdoba. "Las reformas en espacios tan emblemáticos deben realizarse preservando su esencia y respetando los elementos que forman parte de su identidad histórica. El patrimonio de Córdoba pertenece a toda la ciudadanía y las actuaciones municipales deben garantizar su conservación y puesta en valor, no contribuir a su deterioro o desnaturalización", ha concluido.