PSOE de Córdoba critica que el Ayuntamiento vuelve a incumplir calendario de pago de nómina y sigue sin actualizar 2026

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este miércoles que "el gobierno municipal del PP vuelve a incumplir el calendario de pago de las nóminas" y ha advertido de que "los retrasos a la plantilla municipal se han convertido en habituales".

En una rueda de prensa, la edil ha aseverado que no es "un retraso puntual", porque "hay meses en los que la plantilla no cobra cuando corresponde, y eso afecta directamente a trabajadores y familias que organizan sus gastos en función del calendario que establece el propio Consistorio", ha señalado.

Moya ha reprochado además que "el gobierno municipal mantiene cantidades pendientes con la plantilla, entre ellas el premio de jubilación, el premio de antigüedad de los laborales y los pagos por horas extraordinarias y servicios especiales". En este último caso, ha recordado que "el Ayuntamiento se comprometió a abonar en septiembre los servicios extraordinarios vinculados a eventos como la Magna, Semana Santa, Cruces, Feria y Noche Blanca del Flamenco". "Septiembre termina y el gobierno municipal vuelve a incumplir su compromiso", ha afirmado.

"Cuando la ciudad necesita a estos trabajadores, están", ha subrayado, para remarcar que "refuerzan los servicios, trabajan en la Feria, en carreras, procesiones, partidos o conciertos, pero no puede ser que después el Consistorio no cumpla con el pago de ese trabajo", ha criticado.

La concejal socialista ha señalado también como "especialmente preocupante que, a las puertas del último trimestre del año, siga sin tramitarse la actualización salarial de 2026, una subida que se conoce desde el año pasado".

A esta situación se suman, según ha expuesto Moya, "otros asuntos pendientes como la RPT-VPT, las mejoras recogidas en el Acuerdo-Convenio, las listas de reserva y la OEP 2026".

"Los trabajadores ya no necesitan más calendarios ni más promesas, sino que el gobierno municipal cumpla", ha reclamado. Por ello, el PSOE ha exigido al gobierno de Bellido que "cumpla el calendario de pago de las nóminas, tramite inmediatamente la actualización salarial de 2026, abone las cantidades pendientes y desbloquee los asuntos laborales pendientes con la representación sindical".

En palabras de la edil, "esto no es una cuestión de voluntad, es responsabilidad política", a lo que ha agregado que "si el Ayuntamiento exige puntualidad y compromiso a sus trabajadores, también tiene que cumplir con ellos".