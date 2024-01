El PSOE de Córdoba critica el "estrangulamiento" al que el Gobierno andaluz del PP somete a los ayuntamientos

POSADAS (CÓRDOBA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba, Isabel Ambrosio, ha criticado este miércoles en Posadas (Córdoba) el "estrangulamiento" al que el Gobierno andaluz del PP "tiene sometido a los ayuntamientos andaluces, por la deficiente financiación, por parte de la Junta de Andalucía, que no atiende sus compromisos con las corporaciones locales".

Ello ocurre, según ha informado el PSOE en una nota, porque el Ejecutivo andaluz que preside el popular Juanma Moreno, "incumple reiteradamente la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en materia de cooperación económica municipal con las entidades locales".

En una atención a medios junto al alcalde de Posadas, el socialista Emilio Martínez, y la diputada provincial socialista Rocío Moyano, la también portavoz del Gobierno alternativo del líder del PSOE-A, Juan Espadas, ha explicado que la participación en los tributos del Estado en las comunidades autónomas, conocida como la Patrica, es el principal sistema de financiación de los ayuntamientos y depende de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, "a pesar de que existe un mandato legal por el que las partidas de estos tributos deben ser incrementadas anualmente, el Gobierno del PP de Moreno no lo hace", por lo que "la Patrica ha perdido su peso porcentual considerablemente respecto al total presupuestario".

Frente a ello, ha señalado que, "en los últimos cinco años, el Gobierno de España ha aumentado los recursos incondicionados de las entidades locales en un 40,93%, a través de la PIE, frente al aumento de sólo un 8,33% de la Junta de Andalucía".

De hecho, los ayuntamientos "van a recibir este año un 23% de recursos más del sistema estatal de financiación local", pero "la Junta remitirá a los municipios 530 millones de euros, una cifra insuficiente, que corresponde a un incremento de menos del 2% anual, cuando el presupuesto de la Junta ha aumentado en mayor cuantía".

Junto a ello, Ambrosio ha recordado que "la Patrica se ha visto reducida este año con respecto al último gobierno socialista de la Junta", de tal forma que, "para recuperar el nivel de 2018, Moreno Bonilla debería incrementar su aportación al fondo hasta los 645 millones de euros", reprochándole Ambrosio a Moreno que "los ingresos tributarios de la Junta han crecido desde 2018 en 7.035 millones (un 44,5%), mientras la Patrica sólo en 30 millones (34,1 puntos menos)".

Por otro lado, Ambrosio ha criticado "la falta de inversiones en la provincia de Córdoba" que, en el caso de la comarca de Posadas, "deja sin recursos la mejora de infraestructuras necesarias para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo económico, como el desdoble de la A-431, la conexión con Rivero de Posadas o la mejora del centro de salud".

Junto a ello, Ambrosio ha lamentado "la permanente campaña de confrontación del PP, instalado en culpar a otros de aquello que le corresponde solucionar y arreglar, porque es de su competencia".

En este sentido, la parlamentaria socialista ha señalado que los presupuestos de la Junta para 2024 son "ineficaces, porque no resuelven los problemas, porque no alcanzan a todos por igual, porque no ejecuta lo presupuestado y porque se deja escapar las convocatorias de ayudas, pero sí que incrementa el gasto superfluo, como la publicidad, o sube el sueldo al presidente Moreno y a todos los cargos públicos".

También fracasan en el Gobierno andaluz del PP en objetivos como "promover el crecimiento económico, porque ahí están las cifras de desempleo o que Andalucía esté a la cabeza en pobreza estructural, con la mayor cantidad de personas vulnerables", y tampoco apuestan por blindar la gestión de los servicios públicos, "ya que no se ponen en práctica políticas para solventar que más de un millón de andaluces estén en cola para ser atendidos en nuestra sanidad pública, ni rebajan los más de 700 días en que está fijada la espera para ser valorados en Dependencia".

"El PP --ha proseguido--, con su soberbia y su manera de entender la política al apoyar los intereses particulares por delante de los intereses generales y las necesidades de los andaluces, está consiguiendo que perdamos tiempo, y por eso no sólo denunciaremos la situación de la realidad que vivimos, sino que desde el equipo de expertos y profesionales que conforman el Gobierno alternativo de Juan Espadas plantearemos soluciones y propuestas reales y viables".

Por su parte, el alcalde de Posadas y la diputada provincial socialista, Emilio Martínez y Rocío Moyano, respectivamente, han criticado el "incumplimiento del Gobierno de Moreno con el fomento del transporte ferroviario en la provincia, al no haber puesto en marcha el plan para unir con lanzaderas los municipios sin estación ni conexión con el tren de proximidad, una realidad auspiciada por el Gobierno de España el pasado año que dio respuesta a una demanda histórica de la Vega del Guadalquivir".