El PSOE de Córdoba critica que "el Imdeec recorta plazos de líneas de ayudas a empresarios, autónomos y emprendedores"

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este jueves que "el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) ha recortado por decreto los plazos de tramitación de sus líneas de ayudas a empresarios, autónomos y emprendedores, al haber reducido a la mitad los plazos de subsanación de solicitudes y de presentación de alegaciones en las cuatro líneas de subvenciones que tiene en curso".

En una rueda de prensa, Romero ha expuesto que "hasta el 18 de septiembre no ha sacado el Imdeec la última línea de subvenciones de este presupuesto, y que las normas de cierre del Consistorio son a 5 de diciembre, por lo que tienen menos de dos meses para solicitarlas, sacar lista provisional, alegar con una reducción de sus derechos a la mitad, publicar la lista definitiva y adjudicar". "Es completamente imposible y se pone en riesgo una de las líneas de subvenciones, pero es que el resto tampoco están resueltas y se acortan los plazos", ha reprochado.

Con todo, Romero ha tildado de "barbaridad que sea la propia gerente del organismo quien por carta haya justificado esta medida alertando de incidencias en la sede electrónica municipal", de manera que "en vez de arreglar la plataforma digital, se recortan derechos", ha lamentado.

El edil, quien ha dicho que el PSOE estará "vigilante para que no se pierda ni un sólo céntimo de estas convocatorias", ha censurado también que "el Imdeec saque a concurso la contratación de una empresa para que abra y cierre el Duque de Rivas, que desarrollará cursos de formación, por 44.000 euros". "¿No tiene el Imdeec capacidad propia para hacerlo sin tener que externalizarlo?, ha preguntado.