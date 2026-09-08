El PSOE de Córdoba critica la inversión de más de 200.000 euros en el arreglo de fachadas de iglesias

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este martes 8 al alcalde de la capital, José María Bellido, por gastar "210.000 euros a través de Vimcorsa en el arreglo de fachadas de Iglesias mientras mantiene en estado deplorable el patrimonio municipal como la Torre de la Malmuerta, la Plaza de la Corredera, el Pósito Municipal, el edificio en San Agustín, las murallas de Córdoba, la Calleja de las Flores, Caballerizas Reales, Regina, Santa Clara, la Ermita de la Aurora, el Molino de la Albolafia, Alcázar, Cairuán, Campo Santo de los Mártires, Cercadillas, Museo Julio Romero de Torres, las fuentes públicas y monumentos, entre mucho otro patrimonio municipal que se encuentra a la espera de inversiones en su rehabilitación y conservación".

Según ha concretado la formación en una nota, en concreto, según la información obtenida por Hurtado, los 210.000 euros se han gastado en subvenciones a la Iglesia Católica y Entidades Religiosas para arreglos en la Iglesia del Sagrario, el Convento de Santa Cruz, Iglesia de Santa Marina, Iglesia de San Miguel, Iglesia del Juramento de San Rafael, Iglesia de San Juan de todos los Santos, Iglesia de El Salvador y Santo Domingo de Silos, Misioneros de la Esperanza, Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón, y Santísima Trinidad del Cristo de Gracia.

En concreto, estas actuaciones se han llevado a cabo entre los años 2022 a 2025. Las subvenciones han dado una cobertura media del 25,66 por ciento sobre el coste total de las intervenciones a través de dos convocatorias, una para la rehabilitación de fachada para inmuebles pertenecientes al casco histórico de Córdoba y otra convocatoria de accesibilidad, adecuación funcional, elaboración de la ITE y obras de emergencia, ha señalado Hurtado.

En suma, el portavoz socialista ha lamentado que, teniendo patrimonio municipal en "pésimo estado", Bellido "dedique dinero público a dar regalos a la Iglesia Católica y a Entidades Religiosas".