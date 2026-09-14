El PSOE de Córdoba critica que el plan de verano del SAS "da la puntilla" a los médicos por "no cubrir vacaciones"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este lunes que el final del Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "da la puntilla" a los sanitarios y "deja en la provincia un balance demoledor" para profesionales y pacientes, "con médicos de familia KO, exhaustos y fuera de combate después de asumir durante semanas los cupos de compañeros que se encontraban de vacaciones y con jornadas en las que algunos facultativos han llegado a atender más de 50 pacientes en un solo día, casi duplicando el compromiso de una ratio máxima de 35 pacientes por jornada que el gobierno de Moreno Bonilla firmó con los sindicatos en 2023".

En una nota, Crespín ha señalado que "lo ocurrido este verano no puede presentarse como un refuerzo de la sanidad pública", sino como "un plan de mínimos que ha obligado a los profesionales a hacer un esfuerzo extraordinario para mantener a flote una Atención Primaria cada vez más deteriorada".

La dirigente ha hecho alusión a los datos del Sindicato Médico de Córdoba que "apuntan a que centros como Castilla del Pino han llegado a los 50 pacientes diarios, una situación provocada, entre otros factores, porque los médicos que permanecían en sus puestos tenían que asumir pacientes correspondientes a los cupos de compañeros ausentes".

"Moreno Bonilla ha pretendido que los médicos hagan de sustitutos de los médicos que no se sustituyen", ha lamentado, para remarcar que "ésa es la realidad del Plan de Verano del SAS en Córdoba", a la vez que ha advertido de que "esta sobrecarga no sólo perjudica a los profesionales, sino que repercute directamente en la calidad de la atención que reciben los cordobeses".

La dirigente socialista ha recordado que "la propia organización sindical ha alertado de que esta situación está afectando a la salud de los facultativos, al obligarles a asumir más horas de trabajo y agendas muy por encima de lo razonable, además de atender a pacientes de otros cupos que no conocen y cuyas patologías y evolución no siguen habitualmente".

Crespín ha mencionado que "desde el PSOE de Córdoba ya habían advertido de este colapso a principios de verano, cuando los datos de las organizaciones sindicales ya demostraban que los 3.477 contratos anunciado por el SAS para Córdoba apenas si cubrían una media de 9,4 días de vacaciones por cada uno de los cerca de 10.900 profesionales que trabajan en la sanidad pública de la provincia".

En este caso, ha indicado que "lo que la Junta vendía como un refuerzo extraordinario apenas si cubría un tercio de las vacaciones de los sanitarios, y eso sin contar que después se ha visto que no han podido cubrir todos los contratos que ofertaban y que, incluso, después ha habido facultativos recién contratados que se han dado de baja por sobrecarga de trabajo".

"ESPECIALMENTE PREOCUPANTE" EN LA PROVINCIA

Además, el PSOE de Córdoba ha manifestado que la situación ha sido "especialmente preocupante" en varios territorios de la provincia: "mientras que en el Hospital Reina Sofía la cobertura vacacional fue de 11,6 días por profesional, en el Distrito Sanitario Córdoba apenas alcanzaba los 1,3 días, en el Distrito Guadalquivir de 5,6 días y en el Área Sanitaria Norte de 6,9 días por profesional".

Crespín ha puesto el foco también en "la falta de sustituciones durante los meses de verano denunciada por el Sindicato Médico, ya que de casi 280 facultativos de Atención Primaria que necesitaban cubrir sus vacaciones, sólo se había tres médicos con contratos de uno o dos meses para realizar sustituciones".

La secretaria general del PSOE ha declarado además que, "según los datos sindicales, sólo tres de los 13 centros de salud de Córdoba capital cuentan con la plantilla médica completa: Huerta de la Reina, Avenida del Aeropuerto y Levante Norte". "En el resto, la situación es especialmente grave, pues las plantillas están a falta de cubrir entre un 20 y un 33% de los médicos previstos", ha apostillado.

"Estos datos demuestran que el problema no es puntual ni consecuencia del verano", ha subrayado la socialista, quien ha apuntado que "es un problema estructural de falta de profesionales que la Junta de Andalucía lleva años sin resolver".

"12 DÍAS POR UNA CITA Y DOS HORAS Y MEDIA DE ESPERA"

La dirigente socialista ha lamentado igualmente "las consecuencias que esta situación ha tenido para los usuarios de la sanidad pública, pues algunos pacientes han tenido que esperar entre diez y 12 días para conseguir una cita y, una vez en el centro de salud, han llegado a soportar hasta dos horas y media de espera antes de ser atendidos".

Al hilo, ha avisado de que "no se puede pedir a los profesionales que sostengan indefinidamente un sistema tensionado mientras la Junta presume de gestión", porque "la sanidad pública no puede funcionar a costa de la salud y del esfuerzo de sus trabajadores".

La secretaria general del PSOE ha vinculado esta situación con "el conjunto del Plan de Verano del SAS, que ha supuesto el cierre de las consultas ordinarias de tarde en los centros de salud de la provincia, una medida que se mantiene hasta esta semana, el 17 de septiembre".

"Mientras los problemas de accesibilidad y las listas de espera siguen aumentando, la respuesta de Moreno Bonilla ha sido cerrar consultas ordinarias de tarde", ha reprochado, afirmando que "es la política de recortes encubiertos que lleva años aplicando la Junta: menos profesionales, menos sustituciones y menos horas de atención".

A ello ha sumado "el cierre de 312 camas hospitalarias durante el verano en la provincia, mientras más de 82.000 cordobeses permanecen en lista de espera para una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica".

Crespín ha reclamado a la Junta que "abandone la política de mínimos y acometa de una vez un verdadero plan de refuerzo de la Atención Primaria, con plantillas suficientes, contratos estables y sustituciones que permitan a los profesionales disfrutar de sus vacaciones sin cargar su trabajo sobre los compañeros que permanecen en los centros".

"La sanidad pública de Córdoba no puede sobrevivir cada verano gracias al sobreesfuerzo de sus médicos y enfermeras", ha defendido, para enfatizar que "los profesionales necesitan descansar, los pacientes necesitan ser atendidos y la Junta tiene la obligación de garantizar ambas cosas".