El PSOE de Córdoba desmiente el "marco alarmista" de PP y Vox sobre la inmigración

Encuentro celebrado en la agrupación socialista del Distrito Sur de Córdoba. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los datos en la provincia de Córdoba desmienten el "marco alarmista que PP y Vox intentan imponer sobre la inmigración", ha asegurado este domingo el diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso, Alberto Mayoral, en un encuentro celebrado en la agrupación socialista del Distrito Sur de la que es secretario general.

Según ha detallado la formación en una nota, en Córdoba residen 41.801 personas extranjeras, apenas el 5,4 por ciento de la población, y la inmensa mayoría con documentación en regla. En concreto, 27.644 bajo régimen comunitario y 13.469 con permiso de residencia y trabajo. Son datos que "desmienten por completo" la idea de "oleadas" o "invasiones" que PP y Vox intentan instalar. Todo ello, en un país que registra "la criminalidad más baja de su serie histórica", lo que desmonta la asociación entre inmigración y delincuencia "con la que la derecha intenta generar alarma".

Al hilo, Mayoral ha afirmado que "mientras la derecha habla de descontrol y amenaza, las cifras muestran una presencia migrante reducida, regularizada y plenamente integrada en la vida de la provincial, por lo que el contraste entre la realidad y el relato de la derecha es evidente".

Tras reunirse con la asociación Codjam conformada por migrantes afrodescendientes, Mayoral ha señalado que PP y Vox han decidido convertir la inmigración en un instrumento de confrontación política. En relación, ha apuntado que "no buscan soluciones ni integración, buscan sembrar miedo", aunque "los datos en Córdoba son claros: no hay descontrol, no hay inseguridad, no hay nada parecido a lo que ellos cuentan".

Mayoral ha insistido en que la derecha está actuando "de manera irresponsable" al distorsionar la realidad de la provincia. En este sentido, ha considerado que "estamos hablando de cifras moderadas, de personas regularizadas y de barrios donde la convivencia es cotidiana".

En el encuentro ha intervenido el presidente de Codjam, Tebe Diallo, quien ha subrayado la importancia de fortalecer la conciencia social y política entre la juventud migrante, y ha valorado que su compromiso es el de "inspirar a la juventud para impulsar en ellos una cultura social y política basada en los valores de la democracia".

También ha participado el investigador independiente especializado en radicalización digital y narrativas de extrema derecha, Sergio Gracia, quien ha colaborado recientemente con instituciones internacionales y en la elaboración de informes y manuales sobre algoritmos, islamofobia y discurso de odio. Gracia ha advertido de que los ataques de la extrema derecha no son sólo ideológicos, sino "un intento de deshumanizar a quienes representan la diversidad real de nuestra sociedad", por lo que ha considerado como "fundamental dotar a la juventud de conocimientos y estrategias que desmonten esas narrativas antes de que calen".

Para finalizar, Mayoral ha concretado que la sociedad cordobesa es "perfectamente capaz" de distinguir entre hechos y manipulaciones, y ha insistido en que "PP y Vox necesitan fabricar un enemigo, pero los datos en Córdoba no les dan la razón". Por ello, ha apuntado a que "nuestra responsabilidad es seguir defendiendo políticas que protejan derechos, garanticen integración y mantengan la cohesión social frente al ruido de la derecha".