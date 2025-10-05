El PSOE de Córdoba destaca que la llegada de los 21 millones "desmonta el falso discurso de la infrafinanciación local"

La secretaria del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en una visita al municipio de Priego de Córdoba. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha destacado que los 21 millones de euros transferidos por el Gobierno de España al municipio de Priego de Córdoba desde que gobierna Pedro Sánchez "desmontan claramente el falso discurso del PP de la infrafinanciación y de que el Gobierno central asfixia a los ayuntamientos".

Junto al nuevo secretario de Política Municipal, Antonio Caballero, Crespín ha especificado que gran parte de los fondos llegados al municipio y a sus aldeas desde que gobierna Pedro Sánchez "han ido a parar a inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)", lo que han supuesto "más de 5,5 millones de euros", según ha informado el PSOE de Córdoba en una nota.

Al hilo, el resto de recursos "se han repartido en iniciativas y actuaciones del 2% Cultural, el propio Programa de Fomento de Empleo (PFEA), obras de Feder Educación, Patrimonio histórico de uso turístico, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y Zonas de Bajas Emisiones".

"El PSOE de Córdoba está aquí en Priego, y está concretamente en una de sus aldeas, Zamorano, para demostrar que las políticas del Gobierno de España llegan al territorio", ha declarado la secretaria general, que ha querido contrastar el modelo de su formación con "el modelo del Partido Popular", que, a su juicio, "está desmantelando todos los servicios públicos y desprotegiendo por tanto a los ciudadanos abriendo la brecha de la desigualdad".

El dirigente ha valorado el reparto de fondos europeos "para proteger a la clase trabajadora y a la clase empresarial" que están ayudando "a ser uno de los países que mejor situación económica tienen y mejor calificación obtiene de las agencias internacionales".

Al hilo, Caballero ha ensalzado la inversión estatal en Priego y sus aldeas y ha recriminado al actual alcalde, Juan Ramón Valdivia, "que oculte en sus comparecencias estas inversiones porque provienen del Gobierno de España".

"Tanto Moreno Bonilla como presidente de la Junta y el alcalde de Priego, Juan Ramon Valdivia, se dedican directamente a no tenerlas en cuenta ni hacer ningún tipo de referencia porque provienen del Gobierno de Pedro Sánchez", ha agregado el portavoz.