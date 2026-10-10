PSOE de Córdoba dice que organizadores de eventos reciben llamadas "para caledarizar" por "falta de cobertura policial"

Archivo - El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, en una imagen de archivo. - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este sábado que los organizadores de eventos en la capital "están recibiendo llamadas para calendarizar los actos por falta de cobertura policial".

Así, ha exigido al alcalde, José María Bellido, que "no acabe con la paciencia de los policías locales, bomberos y demás empleados municipales a quienes les debe mucho dinero por trabajos realizados de hace más de un año".

Hurtado ha lamentado que además de ser un "Gobierno moroso", sea un "Gobierno mentiroso", ya que "pide esfuerzo a los empleados municipales, les ofrece unas retribuciones por servicios especiales y luego no se les paga en tiempo y forma".

El socialista ha explicado en un comunicado que "cada mes el departamento de Recursos Humanos da un calendario distinto de pago de deudas pendientes, careciendo de credibilidad por incumplimientos constantes".

"El hartazgo de la Policía Local está siendo tal que se están negando a cubrir eventos, muchos de los actos que se celebran no tienen cobertura policial e incluso están llamando a los organizadores de eventos para cambiar de fechas y que se ajusten a la disponibilidad de efectivos de la Policía Local", ha criticado Hurtado.

También ha reprochado que "el escándalo está siendo mayúsculo, mientras el alcalde mira hacia otro lado queriendo ignorar el grave problema que está afectando a la seguridad de los cordobeses y visitantes que asisten a los muchos eventos que se celebran en la ciudad, especialmente en fines de semana".

Así, Hurtado ha pedido el cese del equipo que dirige Recursos Humanos del Ayuntamiento, del que ha criticado que "durante más de tres años ha sido incapaz de negociar y concretar la RPT y VPT, incapaz de pagar los premios de jubilación, de pagar los servicios especiales, de cumplir con sentencias judiciales, de aplicar las jubilaciones parciales, de actualizar las retribuciones y un amplio etcétera que evidencia la falta de capacidad de gestión de un departamento completamente bloqueado y que ha perdido la credibilidad y confianza de los empleados municipales".