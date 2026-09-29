PSOE de Córdoba dice que Sadeco "va para atrás en reciclaje al no reducir residuos depositados en vertedero desde 2023"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha explicado este martes las razones de su grupo para rechazar los presupuestos de Sadeco para 2027, una empresa de la que ha dicho "va para atrás en reciclaje al no haber reducido los residuos depositados en vertederos en cuatro años, desde 2023, con el consiguiente perjuicio económico que de ello se deriva, y por la escasez de medios humanos y materiales para la limpieza viaria".

En rueda de prensa, Hurtado ha afirmado que "Bellido miente cuando dice que se van dotar más recursos para limpieza viaria, puesto que se van a transferir 18.809.252 euros, exactamente la misma cantidad que para 2026, lo que significa pérdida de recursos como mínimo por el IPC". "Tampoco varían las transferencias para limpieza de colegios, control animal y de plagas", ha dicho, para señalar que "el total de transferencias municipales se queda congelado en 31.620.000 euros".

Asimismo, ha destacado que "como gastos de personal se presupuestan dos millones de euros más, pasando de 45 millones en 2026 a 47 millones en 2027, un 4,4% de incremento, lo que no alcanza ni el 4,5% de actualización salarial". "No habrá más empleo en la empresa, incluso habrá pérdidas, porque habría tasa de reposición cero", ha apuntado.

Para el edil, "el nulo esfuerzo en reciclaje, e incluso el retroceso que se está produciendo, evidencia que se sigue pagando desde 2023 el mismo importe de 2,5 millones de euros por el impuesto sobre depósito de residuos en vertedero, por lo que no se ha reducido nada".

También, ha agregado, "baja otro año consecutivo la aportación de Ecoembes, que para 2027 será de 4,5 millones de euros, mientras que se superaron los 11,5 millones en 2023". "En 2026 son cuatro millones los ingresos de Ecoembes cuando habían previsto 6,3 millones euros", ha aseverado Hurtado.

El socialista ha explicado que se mantendrán las tarifas de recogida de basura con "una subida acumulada del 52% en los últimos tres años", y que las inversiones previstas son de 6.500.000 euros, "de los cuales el Ayuntamiento transferirá sólo un millón de euros, que irán destinadas fundamentalmente a la mejora de las instalaciones del Complejo Medioambiental de Córdoba con cuatro millones, la renovación de vehículos y equipos para la prestación de los servicios de recogida de residuos por 2,2 millones", ha manifestado Hurtado.