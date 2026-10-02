El PSOE de Córdoba exige al alcalde que "aclare denuncias" sobre las condiciones laborales del programa 'Camino al cole'

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este viernes al alcalde, José María Bellido, que "aclare las denuncias sobre las condiciones laborales que habría impuesto la empresa adjudicataria del programa municipal 'Camino al cole' a sus trabajadores, entre ellas no casarse, no operarse o, en el caso de las mujeres, no quedarse embarazada durante el curso escolar".

En una nota, Bernal ha condenado estas prácticas "si se confirman los hechos" y ha exigido al equipo de gobierno del PP que "investigue lo sucedido, garantice unas condiciones laborales adecuadas y adopte las medidas necesarias ante cualquier irregularidad que pudiera constatarse".

"Es inaceptable que un servicio municipal pueda estar vinculado a unas condiciones laborales de esta naturaleza", ha dicho, para apuntar que "el alcalde tiene la responsabilidad de aclarar qué ha ocurrido, comprobar si las denuncias son ciertas y actuar en consecuencia".

La edil ha recordado que el programa 'Camino al cole' nació en el curso 2013-2014, impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba a través de las delegaciones de Movilidad, Accesibilidad y Transporte y de Educación, con el objetivo de "facilitar que los niños lleguen caminando a sus centros escolares en la zona de Tendillas Sur, acompañados por monitores desde puntos de encuentro establecidos".

"Esta iniciativa busca fomentar hábitos de movilidad sostenible desde la infancia, reducir el uso del vehículo privado en los accesos escolares y contribuir a mejorar la salud ambiental de la ciudad, especialmente en un entorno en el que algunos centros cuentan incluso con accesos peatonalizados", ha detallado, para remarcar que es "un programa que presta un servicio importante a las familias cordobesas y que promueve una movilidad más saludable y sostenible". "Precisamente por eso, el Ayuntamiento debe velar también por que las personas que lo hacen posible desarrollen su trabajo en condiciones dignas y respetuosas con sus derechos", ha subrayado Bernal.

Ante ello, la concejal socialista ha incidido en que "el PP lleva gestionando este programa desde 2019 y, por tanto, debe asumir su responsabilidad en la supervisión del servicio y de las condiciones en las que se presta: Bellido no puede mirar hacia otro lado ante unas denuncias de esta gravedad". Así, quiere "saber qué controles se han realizado sobre la empresa adjudicataria, si el Ayuntamiento tenía conocimiento de estas condiciones y qué medidas piensa adoptar para evitar que una situación así vuelva a producirse".

El PSOE ha insistido en "la necesidad de que el gobierno municipal ofrezca explicaciones, esclarezca los hechos y garantice tanto la calidad del servicio 'Camino al cole' como el respeto a los derechos laborales de sus trabajadores".