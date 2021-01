El PSOE de Córdoba insiste en que se investigue por qué se ofreció a alcaldes vacunarse

CÓRDOBA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha insistido este lunes en reclamar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que investigue en qué "circunstancias" se ofreció a dos alcaldes socialistas cordobeses, el de Alcaracejos, José Luis Cabrera, y la de Torrecampo, Fracisca Alamillo, que se vacunaran contra el Covid con dosis sobrantes de la vacunación en las residencias de mayores de sus respectivos municipios.

En relación con ello y a preguntas de los periodistas sobre la petición genérica hecha por el PSOE federal a sus cargos públicos de que dimitan si han incumplido el protocolo de vacunación contra el Covid, Ruiz ha recordado que ya "hay un expediente" iniciado por el PSOE de Córdoba "de suspensión cautelar de la militancia" por este asunto, siendo fundamental "que se aclaren las circunstancias de la vacunación".

Ello es clave, según ha subrayado, pues entiende Ruiz que "ninguno de los alcaldes de la provincia que han recibido esa vacuna la habían solicitado", sino que "fueron requeridos para ser vacunados, y eso no puede pasar", ya que "tiene que haber un protocolo claro y seguro, que contemple todas las posibles incidencias, para que esas situaciones, que no son adecuadas ni normales, pues no se vuelvan a producir".

Se trata, según ha reiterado Ruiz, de que no vuelva a ocurrir, "ni en el colectivo de cargos públicos", que también ha incluido al alcalde de El Guijo, Jesús Fernández, de Ciudadanos Demócratas e Independientes (CDEI), "ni en cualquier otro" colectivo tampoco, pues, según ha recordado Ruiz, "también se han vacunado en la provincia funcionarios (municipales de Santa Eufemia), que también fueron requeridos para que acudiesen a esa vacunación, y eso es lo que no puede ocurrir".