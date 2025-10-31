El PSOE de Córdoba lamenta que Moreno (PP-A) "solo piense en la calculadora electoral y olvide a las personas"

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha lamentado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A) "solo piense en la calculadora electoral y en los números y se olvide las personas", y ha puesto como ejemplo de ello "el abandono, la desidia y la dejadez" que, a su juicio, ha demostrado con el barrio Guadalquivir, "uno de los cinco barrios más pobres de Córdoba, que están ubicados en el 'top ten' nacional de menor renta y vulnerabilidad".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha afirmado, a los puertas del Centro de Salud Guadalquivir junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y el secretario general del PSOE en el Distrito Sur, Alberto Mayoral, que "en la zona Sur de Córdoba saben bien de estas carencias, porque es un distrito olvidado por el PP, por la Junta y por el Ayuntamiento, tanto en rehabilitación de viviendas, como en planes de formación y empleo, seguridad y abandono de los servicios públicos".

Por ello, ha reclamado a Moreno "menos propaganda y más hechos y realidades, como las medidas auspiciadas por el Gobierno de España y la apuesta del presidente Pedro Sánchez por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un auténtico salvavidas contra la exclusión, que auxilia a las familias más vulnerables, como sucede en el Distrito Sur de Córdoba, donde la proporción de asignación de la ayuda es de tres mujeres por cada hombre".

La dirigente socialista ha explicado que el IMV alcanza en la provincia a más de 32.000 hogares, con casi 98.500 beneficiarios, y la ayuda media por hogar es de 451 euros, destinada a cubrir necesidades básicas, como alimentación, vivienda o suministros, y ha puesto el foco en que "los menores son los grandes protagonistas de esta prestación social, con el 42% de los beneficiarios en Córdoba, lo que les da dignidad y les abre un horizonte de oportunidades".

Crespín ha estado al frente de la mesa de recogida de firmas por la sanidad pública instalada ante el mencionado centro de salrud, en el marco de la campaña emprendida por el PSOE de Córdoba para reforzar en el Parlamento andauz la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por las Mareas Blancas, y ha cargado contra el Gobierno andaluz del PP por la "cortina de humo que intenta poner con los presupuestos para 2026, para tapar el mayor escándalo en la historia de la comunidad, el desmantelamiento de la sanidad pública".

"El presupuesto que ha presentado --ha asegurado-- son unas cuentas 'fake', todo mentira, porque ya nadie se cree sus promesas y lo que estamos viendo es cómo cada día conocemos por los medios de comunicación una nueva decisión o negligencia del Gobierno de Moreno que destroza vidas por haber hundido y desfondado nuestro sistema sanitario público, un sistema que, pese a todo, funcionaba bien, y que en un plazo de siete años ha sido desguazado completamente por el PP, practicando el modelo que siempre ha seguido la derecha, hacer negocio con los derechos y volcar la cesta de los recursos públicos a la privatización".

Así, ha subrayado que, "desde que Moreno es presidente de la Junta de Andalucía se ha gastado más de 1.000 millones de euros en propaganda, al tiempo que ha desviado a la sanidad privada otros 1.500 millones. Por esto estamos recogiendo firmas ciudadanas en defensa de lo que nos pertenece, nuestra sanidad pública, universal y de calidad, y para que blindemos al personal sanitario y a los usuarios con suficientes inversiones en los presupuestos que garanticen que, cuando necesiten al SAS, lo tengan disponible".

Para la secretaria general de los socialistas cordobeses, "hoy no es así", pues "el sistema público de salud en Andalucía está simple y llanamente en una situación de colapso, de destrozo absoluto, y la punta del iceberg han sido los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama, que ha tenido una respuesta por parte del Gobierno andaluz completamente fuera de lugar, insensible y con una falta de humanidad total".

"Primero dijeron que eran unos cuantos casos y que eran alarmistas, después que 2.400, después que las mujeres denunciantes manipulaban las mamografías, y ahora las acusan del estar politizadas y persiguen a los colectivos que denuncian lo que está pasando. Es verdaderamente lamentable y vergonzosa la campaña de acoso a la asociación Amama que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz de la mano de sus medios amigos", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de la agrupación socialista Distrito Sur, Alberto Mayoral, ha puesto como ejemplo al Centro de Salud del barrio Guadalquivir del "abandono institucional de la Junta de Andalucía", ya que es "una infraestructura que carece de ascensor para que los usuarios puedan acceder a la segunda planta, donde las citas para Atención Primaria que se piden a día de 31 de octubre se están dando para el 17 de noviembre, dos semanas después, y en el que falta personal sanitario y las bajas se están cubriendo con contratos precarios y sin estabilidad alguna de hasta tres días".

